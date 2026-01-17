Matériels lattes de bois de 60 cm de longueur

fil de fer

vis à bois

pince coupante

Imprimez votre

Matériel

- 7 ardoises d'écolier en bois - 20 lattes de bois de 60 cm de longueur - fil de fer - vis à bois - 1 pince coupante

Imprimez votre semainier ICI !

1/ Pour réaliser l'armature, prenez le fil de fer et mesurez 4 hauteurs de 2 mètres. Prenez 2 fils et torsadez une extrémité de ces 2 fils ensemble. Glissez entre ces 2 fils une tige de bois. Torsadez pour maintenir en place. Placez ensuite une latte de bois et torsadez vos fils pour les maintenir.

2/ Recommencez l'opération sur toute la longueur des fils pour toutes les lattes. 3/ Prenez les 2 autres fils et recommencez cette même opération à l'autre extrémité des lattes. Prenez soin de conserver le même espace entre les lattes afin qu'elles soient bien parallèles. Votre châssis étant ainsi monté, étirez le de façon à le rendre le plus plat possible.

4/ Prenez ensuite chaque ardoise et peignez leur contour en bois en gris pâle. Laissez sécher.

5/ Pour chaque ardoise, avec un pinceau fin et de la peinture céramique blanche, écrivez les jours de la semaine. Laissez sécher.

6/ Placez vos ardoises sur le châssis et maintenez-les en place sur les lattes avec 2 petites vis à bois.

7/ Rajoutez un balconnier, en galvanisé ou en métal, en bas du châssis, il vous servira à poser craies, éponges, ciseaux etc...