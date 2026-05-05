Tomates : ce geste de tuteurage à faire en mai pour que les feuilles sèchent vite et tenir le mildiou à distance

En mai, certains maraîchers transforment une simple rangée de tomates en haie aérée où la rosée s'évapore plus vite. Quel est ce tuteurage à la ficelle qui fait reculer le mildiou ?

Un matin de mai, le jardin est encore silencieux et les rangs de tomates ruissellent sous la rosée du matin. Les feuilles restent lourdes, collées les unes aux autres, et le souvenir des taches brunes du mildiou de la tomate revient aussitôt en tête. On pense traitements, purins, variétés résistantes… mais le problème vient souvent d’un détail beaucoup plus simple.

Avant même de parler produits, certains maraîchers ont changé un seul geste : la façon de faire le tuteurage des tomates. En transformant la rangée en petite haie bien tenue, leurs feuilles sèchent bien plus vite après chaque humidité. Ce système a un nom, le Florida Weave, et il s’installe justement en mai.

Pourquoi les feuilles restent trempées (et attirent le mildiou)

Le mildiou de la tomate adore les journées douces où les feuilles restent mouillées plusieurs heures. Or une tomate indéterminée pousse comme une liane : sans vrai palissage, les tiges s’affaissent, les feuilles du bas touchent le sol, et des paquets de feuillage se forment au cœur du plant. La rosée du matin y stagne, surtout dans les jardins humides du nord et de l’ouest.

Avec un piquet isolé par plant ou une cage surchargée, la scène se répète : forêt de tuteurs, feuilles qui se croisent, grappes difficiles à atteindre. L’air circule mal, les gouttes ne s’évaporent pas et les premières taches apparaissent sur les feuilles basses. La clé, en mai, consiste à tenir le feuillage en hauteur tout en laissant un vrai couloir d’air au milieu de la rangée.

Florida Weave : le tissage à la ficelle qui aère toute la rangée

Le principe du Florida Weave tomates est très simple : un rang bien aligné, des piquets solides aux extrémités, quelques piquets intermédiaires, puis un palissage horizontal des tomates avec une ficelle peu extensible. En pleine terre, on attend la fin des gelées, des nuits au-dessus de 10 °C et des plants d’environ 25 cm. On plante alors tous les 60 cm, on enfonce les piquets d’extrémité à une trentaine de centimètres, puis un piquet tous les deux plants.

La première ficelle se tend à 20 cm du sol : nouée sur un piquet, elle passe devant un plant, derrière le suivant, jusqu’au bout du rang, puis revient sur l’autre face. Tous les 20 à 25 cm de croissance, un nouveau niveau de ficelle accompagne les tiges. Les feuilles se retrouvent maintenues en couloir, hors du sol humide, parfaitement exposées au moindre souffle d’air. Petit bonus malin : un paillage de 5 cm au pied limite les éclaboussures sans détremper le collet.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps à l’entretien Très élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Le Florida Weave coince doucement les tiges de chaque côté entre deux lignes de ficelle. Le feuillage ne retombe plus vers le sol, il forme un couloir aéré où la rosée s’évapore très vite. Comme les feuilles restent moins longtemps mouillées, la pression du mildiou diminue et les traitements deviennent souvent secondaires. 💡 Le petit plus : avec la même structure, on peut guider quelques pieds d’aubergine ou de poivron, ce qui garde aussi leur feuillage propre et facilement accessible pour la récolte. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser la ficelle trop lâche ou oublier d’ajouter de nouveaux rangs, au risque de voir les plants s’affaisser et les feuilles retomber sur le sol humide, recréant toutes les conditions idéales pour le mildiou.

Entretenir sans excès : les bonnes coupes et les pièges à éviter

Une fois le palissage installé, la tentation est grande de sortir le sécateur à chaque passage. Pourtant, chaque taille provoque une plaie, porte d’entrée potentielle pour les maladies cryptogamiques. Mieux vaut se limiter aux feuilles du bas qui touchent le sol ou le paillage et aux tiges vraiment gênantes, en particulier sur les tomates buissonnantes.

Le reste de l’entretien tient en quelques réflexes : continuer à ajouter des rangs de ficelle au fur et à mesure que les tiges montent, vérifier que la ficelle reste bien tendue, éviter les liens trop serrés autour des tiges. Sur une tomate indéterminée, ce palissage horizontal des tomates peut ainsi monter jusqu’à environ 1,60 m, tout en gardant les feuilles aérées. Si, vers midi, la rosée du matin a disparu du feuillage, la rangée fait exactement ce qu’on attend d’elle.