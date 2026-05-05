Psychologie : cette façon de penser des personnes très intelligentes sabote leur certitude et peut aussi miner la vôtre

Alors que notre époque glorifie les avis tranchés, certains esprits brillants peinent à afficher des certitudes. Que révèle vraiment ce doute persistant sur leur intelligence ?

Dans un monde saturé de prises de position tranchées, la personne qui hésite passe vite pour faible ou peu sûre d’elle. Les réponses des IA génératives, analysées par Science et Vie, amplifient encore le phénomène : une machine peut répondre avec aplomb, même en se trompant. « Le danger n’est pas que l’IA se trompe, mais qu’elle se trompe avec confiance », rappelle un chercheur en sciences cognitives. Face à cette glorification de la certitude rapide, certains cerveaux semblent pourtant fonctionner à contre‑courant.

Ce paradoxe concerne en particulier les personnes très intelligentes. Le magazine VegOut résume : « Les personnes dont l’intelligence est supérieure à la moyenne ont presque toujours une relation compliquée avec la certitude, elles remettent en question leurs propres conclusions plus que les autres ne remettent en question les leurs, elles se sentent mal à l’aise quand quelque chose paraît trop évident, et le trait que l’on appelle intelligence n’est souvent qu’un refus de s’installer dans le confort d’avoir décidé, ce qui explique pourquoi les personnes les plus brillantes dans une pièce sont généralement celles qui sont le moins sûres d’elles-mêmes ».

Pourquoi les personnes très intelligentes doutent plus de leur certitude

Les études décrivant l’effet Dunning-Kruger montrent que les personnes peu compétentes ont tendance à surestimer leurs capacités, alors que les plus compétentes les sous‑estiment légèrement. Elles voient mieux ce qu’elles ignorent. Quand on comprend vraiment un sujet, on sent tout ce qui pourrait manquer, ce qui rend naturel un certain doute.

Autre différence clé : la métacognition, cette capacité à observer ses propres pensées. Un esprit très intelligent suit le fil de son raisonnement, repère ses biais, compare plusieurs scénarios. Au lieu d’une petite voix qui dit « j’ai raison », il entend souvent un chœur de « oui, mais » qui l’empêche de se figer.

Intelligence supérieure, coût émotionnel et illusion de certitude

Ce fonctionnement a un prix. Psychologues et cliniciens décrivent chez de nombreuses personnes à intelligence supérieure une auto‑critique permanente, un risque de syndrome de l’imposteur et parfois une mélancolie discrète. Quand on voit toutes les failles possibles, on se sent moins légitime pour parler fort, surtout face à des interlocuteurs très sûrs d’eux, même peu compétents.

Dans le même temps, notre environnement valorise la certitude affichée. Les IA conversationnelles fournissent une réponse unique et assurée, là où un moteur de recherche proposait plusieurs pistes. Science et Vie rappelle l’importance d’un véritable esprit critique numérique. Pour l’éducateur Jean-Marc Merriaux, « La première règle et le premier principe qui doivent vraiment être au cœur même de la place de l’IA dans la classe, c’est la primauté à l’humain ».

Apprivoiser le doute quand on se sait très intelligent

L’enjeu n’est donc pas d’éteindre ce doute, mais de le calibrer. Dire « je ne suis pas certain, mais j’en sais assez pour décider » devient une compétence à part entière. Fixer un seuil de « suffisamment sûr », accepter de se tromper, choisir les sujets qui méritent vraiment d’être creusés permettent de transformer cette lucidité en force stable.