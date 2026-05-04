Horoscope du lundi 4 mai 2026 : ce que les astres sont en train de changer en silence pour chaque signe du zodiaque

Ce lundi 4 mai 2026, votre horoscope du jour s’écrit sur fond de Pleine Lune en Scorpion et de fin de cycle d’Uranus en Taureau. Amour, travail, argent, énergie : quels signes profiteront vraiment de ce climat exigeant mais porteur si l’on accepte de ralentir ?

Les astres ne laissent pas ce lundi 4 mai 2026 se dérouler en pilote automatique. Entre la fin d’un long cycle d’Uranus et un début de mois secoué par la Pleine Lune en Scorpion, l’ambiance générale incite à revoir ses priorités, pas à courir dans tous les sens. Chaque signe sent que quelque chose se réajuste en douceur.

Depuis le 26 avril 2026, la planète Uranus a quitté le Taureau pour s’installer en Gémeaux pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Les signes fixes, et surtout le Taureau, commencent à respirer après sept années de remous, tandis que le mois de mai décrit par l’astrologue Lourdes Ferro comme un chemin de transformation et d’ouverture installe peu à peu un climat plus léger. Reste à voir comment ce décor céleste colore votre horoscope du lundi 4 mai 2026.

Climat astrologique général du lundi 4 mai 2026

Le début du mois est encadré par une Pleine Lune en Scorpion puis, plus tard, par une Pleine Lune en Sagittaire. Ce lundi se situe juste après le pic scorpion, dans une phase de digestion émotionnelle où l’on trie ce que l’on veut garder et ce qu’il est temps de laisser partir, aussi bien dans ses relations que dans son organisation concrète.

Dans le même temps, Uranus a terminé son long transit en Taureau pour entrer en Gémeaux de 2026 à 2033 environ. Les Taureau sortent d’une période parmi les plus remuantes de leur vie et commencent à stabiliser ce qui a été bousculé, tandis que les autres signes, en particulier les Lions, Scorpions et Verseaux, apprennent à intégrer leurs transformations récentes dans le quotidien.

Horoscope du lundi 4 mai 2026 signe par signe

Sur ce fond de tri intérieur et de changement d’air, la journée reste globalement constructive si l’on respecte son rythme. Amour, argent, énergie : chaque signe reçoit un coup de pouce particulier, à condition d’éviter la précipitation et de miser sur le simple et le concret.

Bélier : Avancez sans forcer ; en amour, patience et retour à l’estime de soi, côté argent, choisissez l’utile.

: Avancez sans forcer ; en amour, patience et retour à l’estime de soi, côté argent, choisissez l’utile. Taureau : Confiance retrouvée, échanges affectifs sincères ; finances favorisées si vous restez fidèle aux méthodes déjà éprouvées.

: Confiance retrouvée, échanges affectifs sincères ; finances favorisées si vous restez fidèle aux méthodes déjà éprouvées. Gémeaux : Climat contrasté ; en couple, privilégiez l’écoute pour éviter les heurts, surveillez surtout les petites dépenses quotidiennes.

: Climat contrasté ; en couple, privilégiez l’écoute pour éviter les heurts, surveillez surtout les petites dépenses quotidiennes. Cancer : Introspection douce ; appréciez les gestes simples en amour, choisissez la sécurité matérielle et pesez chaque mot important.

: Introspection douce ; appréciez les gestes simples en amour, choisissez la sécurité matérielle et pesez chaque mot important. Lion : Vous rayonnez ; un mot chaleureux suffit pour rapprocher, décidez avec mesure côté achats et ménagez des temps calmes.

: Vous rayonnez ; un mot chaleureux suffit pour rapprocher, décidez avec mesure côté achats et ménagez des temps calmes. Vierge : Journée équilibrée ; exprimez vos sentiments simplement, gardez l’oeil sur vos comptes et fiez-vous à votre routine.

: Journée équilibrée ; exprimez vos sentiments simplement, gardez l’oeil sur vos comptes et fiez-vous à votre routine. Balance : Ambiance paisible si vous nourrissez les liens existants ; triez papiers, dépenses et engagements avant de dire oui.

Scorpion : Transformation tranquille ; parlez honnêtement de vos attentes affectives, utilisez votre flair financier et préservez un espace personnel.

Sagittaire : Progression par petites touches ; en amour, valorisez la présence, limitez les dépenses de confort qui s’accumulent vite.

Capricorne : Entre stabilité et ambition, soignez l’amour propre avant toute demande, négociez calmement vos dépenses et protégez votre énergie.

Verseau : Journée constructive mais sensible côté coeur ; clarifiez vos émotions, choisissez l’efficacité financière et faites des pauses régulières.

Poissons : Climat rassurant ; acceptez la relation telle qu’elle est, décidez posément pour l’argent et respectez votre rythme.

Bien utiliser les énergies du 4 mai 2026

Ce jour ne promet pas de miracle, il met surtout en lumière les petits choix qui changent l’ambiance. Discussion clé, budget, organisation : chaque décision gagne à suivre le tempo indiqué par votre signe et par votre corps.

Avec la fin du cycle d’Uranus en Taureau et un mois tourné vers plus de clarté, les signes fixes sentent une libération progressive. Les autres profitent du 4 mai en restant lucides, souples et fidèles à leurs valeurs.

Sources Pleine Vie

«Horoscope mai 2026 le jour de chance du mois pour chaque signe du zodiaque et comment lutiliser»