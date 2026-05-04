Serre de jardin : ce calendrier de semis évite la serre vide et promet des récoltes de légumes 12 mois sur 12

Serre débordante de tomates en été, mais vide de novembre à mars ? Ce guide montre quels légumes installer sous abri et le bon rythme pour récolter presque toute l’année.

Une petite serre de jardin bien placée peut changer tout un potager. En théorie, elle promet tomates rouges avant les voisins et salades croquantes en plein hiver. En pratique, beaucoup de serres restent pleines en été… puis tristement vides de novembre à mars, faute de planning clair.

En jouant avec la chaleur et la lumière de la serre, il devient pourtant possible d’étaler les récoltes presque toute l’année. Tout repose sur deux choses simples : choisir les bons légumes et suivre un vrai calendrier des semis sous serre. C’est là que tout se joue.

Quels légumes cultiver dans une serre de jardin ?

Les stars sont les légumes du soleil : tomates, aubergines, poivrons, piments, concombres, courgettes, melons. Sous abri, ils profitent d’une chaleur plus régulière et sont moins exposés aux pluies qui favorisent le mildiou. Les semis en godets commencent dès mars, puis les plants sont repiqués après les Saints de glace pour des récoltes jusqu’en octobre.

Autour de ce cœur estival, la serre accueille les laitues, mâche, épinards et roquette presque toute l’année, à 25 cm d’écart environ. Radis et betteraves comblent les trous : un radis se récolte en 3 à 4 semaines, une betterave en 8 à 10. Poireaux, choux-fleurs et brocolis, semés en fin d’hiver ou en septembre, assurent les récoltes d’automne et de fin d’hiver, avec l’ail, l’échalote et quelques haricots pour compléter.

Calendrier des semis sous serre : que faire au fil des saisons ?

Dès février, la serre froide permet les premiers semis de carottes, brocolis et radis, puis de laitues précoces. En mars, on sème en godets aubergines, poivrons, laitues et radis, puis tomates et concombres en fin de mois. En avril arrivent courgettes, courges, poireaux, melon, basilic, et les haricots si la serre est déjà bien chaude. En mai, les repiquages de tous les légumes du soleil commencent, de préférence après les Saints de glace.

En juin et juillet, on continue les semis de laitues et haricots, on repique les poireaux et l’on récolte tomates, concombres, courgettes, puis poivrons et piments. En août et septembre, place aux semis de laitues d’hiver, épinards, mâche et radis, tout en finissant les récoltes de légumes du soleil. Octobre accueille ail, échalote et nouvelles salades. En novembre, derniers semis de mâche, roquette et radis ; en décembre-janvier, la serre se met au ralenti, mais offre encore mâche, épinards et quelques laitues sous voile d’hivernage.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Serre occupée Quasi toute l’année 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La serre concentre chaleur et lumière ; un calendrier précis évite les oublis de semis et limite les périodes où la structure reste vide. 💡 Le petit plus : tenir un carnet de semis pour noter dates, réussites et ratés, et ajuster le planning chaque année. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser la serre fermée en continu ; l’humidité accumulée favorise mildiou et oïdium.

Comment organiser la serre pour des récoltes toute l’année ?

Nous avons tous déjà surchargé la serre de tomates en été, puis regretté l’absence de salades en hiver. Mieux vaut raisonner en rotations simples : hiver en mâche, laitues d’hiver et épinards ; printemps en radis, carottes et betteraves ; été en légumes du soleil ; automne en épinards et mâche, le tout sur sol enrichi en compost et bien paillé.

Placer les hauts légumes (tomates, concombres) au fond de la serre, les salades devant.

Laisser toujours un coin libre pour une rangée de radis express.

Arroser au pied, le matin ou le soir, jamais en pleine chaleur.

Ouvrir portes ou lucarnes dès que la température dépasse 20 °C.

Changer de famille de légumes chaque année au même endroit pour limiter les maladies.