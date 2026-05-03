Jardiniers : ne faites plus l’erreur d’arracher cette "mauvaise herbe" au pied des arbres, elle remplace l’arrosoir

Entre canicules et restrictions d’eau, un jardinier croyait arracher une mauvaise herbe au pied de ses arbres. Ce couvre-sol discret a pourtant bouleversé la fraîcheur du sol et sa corvée d’arrosoir.

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Vinca minor 🌸 Nom courant Pervenche, plante couvre-sol 📏 Dimensions 10 à 20 cm de haut, tapis dense et étalé ☀️ Exposition Ombre à mi-ombre ❄️ Rusticité Environ -20 °C 🍂 Feuillage Persistant

Pelouse grillée, jeunes arbres qui tirent la langue, arrosoir devenu presque un accessoire quotidien : les étés secs se sont enchaînés et beaucoup ont vu leur jardin souffrir malgré des arrosages répétés, parfois limités par des arrêtés préfectoraux. Au pied des troncs, une petite tige verte qui rampait a souvent été arrachée, prise pour une mauvaise herbe de plus.

Jusqu’au jour où l’on s’est aperçu que cette discrète pervenche formait un tapis frais sous les branches, alors que tout autour le gazon avait jauni. Une fois bien installée, cette plante couvre-sol a littéralement rendu l’arrosoir inutile tout l’été au pied des arbres… D’où vient ce petit miracle de fraîcheur, et comment en profiter chez soi ?

Sous vos arbres, le vrai ennemi n’est pas la chaleur mais le sol nu

Nous avons tous déjà vu ce scénario se répéter : malgré un bon arrosage, la terre sous les arbres s’est retrouvée craquelée en quelques heures. Les racines puisent l’eau pour elles, les feuilles interceptent une partie des pluies et, en dessous, le sol nu reçoit le soleil et le vent de plein fouet. L’évaporation est maximale, les herbes indésirables profitent de la moindre goutte, et les arrosages se sont enchaînés tout l’été sans résultat durable.

D’ailleurs, sous un arbre, l’ombre ne rime pas toujours avec fraîcheur. Quand la terre reste à découvert, elle chauffe comme une terrasse, se dessèche en profondeur et fatigue les racines superficielles des jeunes sujets. Ce “vide” décoratif a coûté beaucoup d’eau aux jardins, là où un tapis végétal aurait joué le rôle de parasol naturel.

La pervenche, ce faux désherbage qui climatise le pied des arbres

La pervenche (Vinca) s’est souvent glissée incognito dans les massifs : petites feuilles vernissées, tiges rampantes, fleurs bleu-violet ou blanches au printemps. On l’a parfois arrachée machinalement, alors qu’elle coche toutes les cases du couvre-sol idéal à l’ombre et à la mi-ombre. Son feuillage persistant forme une vraie couette isolante : le sol ne brûle plus, l’humidité reste piégée, même en plein épisode de sécheresse.

Une fois qu’elle a pris possession du pied d’un arbre, la pervenche a vécu avec très peu d’eau. Elle a étouffé les mauvaises herbes, limité la mousse et tenu la terre en place sur une légère pente. Petit bonus : son enchevêtrement souple a offert un abri aux insectes, aux hérissons et aux oiseaux, tout en restant facile à canaliser avec une taille légère en fin d’hiver ou après floraison.

Comment la planter pour oublier l’arrosoir tout l’été

La période de plantation s’étend du printemps au début de l’automne ; juillet a souvent été un excellent compromis pour voir l’effet fraîcheur dès la canicule. Sous un arbre ou une haie, en ombre dense ou mi-ombre, il suffit de préparer un sol propre, simplement ameubli et enrichi d’un peu de compost. Pour un tapis rapide, on espace les plants d’environ 30 cm.

Casser la croûte superficielle de la terre.

Mélanger une poignée de compost dans chaque trou.

Installer les godets en quinconce, 30 cm entre deux plants.

Arroser très copieusement le jour de la plantation, puis, s’il ne pleut pas, offrir un bon arrosage tous les 8 à 10 jours le premier mois, éventuellement complété par un paillage.

Dès la deuxième saison, le tapis s’est épaissi, le sol est resté frais et les arrosages au pied des arbres ont presque disparu, sauf en cas de canicule prolongée. Le jardin a gagné un coin d’ombre luxuriant, facile à vivre, qui accompagne sans effort les étés de plus en plus chauds.