Œufs fondants au four : ce légume vert du marché qui change tout (à condition d’éviter cette erreur de cuisson)

Au cœur d’un dîner de semaine, ces œufs fondants au four aux petits pois transforment une simple poêlée en plat de fête à la maison. Quel geste précis permet d’obtenir ce centre crémeux qui fait revenir toute la tablée ?

Dans le four, le plat gonfle doucement ; les bords dorent, le centre reste à peine frémissant, et une odeur d’herbes fraîches envahit la cuisine. À table, la cuillère s’enfonce dans des œufs presque crémeux, traversés par quelques touches croquantes et salées. On entend déjà les assiettes racler, signe qu’aucun soir de semaine ne se ressemble plus.

Tout part d’un geste simple : enrichir des œufs au four avec un seul ingrédient du marché, de saison, qui apporte couleur, douceur végétale et vrai contraste en bouche. Fini les gratins d’œufs secs, compacts, que personne ne réclame deux fois. Ici, on vise le plat qui circule, se vide, puis qu’on réclame encore… grâce à ce légume vert très précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 œufs

✅ 250 g de petits pois frais écossés ou surgelés

✅ 150 g de feta et 10 g de menthe fraîche

✅ 1 oignon jaune, huile d’olive ou beurre, sel, poivre et épices au choix

Œufs fondants : j’ajoute un seul ingrédient du marché et toute la tablée en redemande – le secret vert

Ce complice printanier, ce sont les petits pois. Sucrés, tendres, ils cassent la monotonie des œufs et allègent la puissance de la feta. Dans ces œufs fondants au four aux petits pois, chaque bouchée alterne crème, sel et mâche délicate. Résultat : un plat léger, parfumé, que l’on finit sans s’en rendre compte.

Œufs fondants : j’ajoute un seul ingrédient du marché et toute la tablée en redemande – la cuisson à maîtriser

Pour que les œufs restent moelleux, cette recette œufs petits pois feta se joue sur deux temps. D’abord, des petits pois juste blanchis, encore verts et croquants, que l’on rafraîchit aussitôt. Puis une cuisson douce au four, à 180 °C, dans un plat pas trop large : les bords doivent être pris, le centre tremblotant, avant un repos hors du four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Blanchir les petits pois, les refroidir, puis faire revenir l’oignon émincé dans la matière grasse. Technique : Battre les œufs avec sel, poivre et épices, puis ajouter petits pois, oignon, feta et menthe. Cuisson : Verser dans un plat huilé de 20 à 22 cm et cuire à 180 °C environ 20 minutes. Finition : Sortir quand le centre tremble encore, laisser reposer 10 minutes avant de couper et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈40 min 🔍 Le secret de l’expert La cuisson douce fige les œufs sans les sécher ; pour ces œufs fondants au four, on s’arrête dès que le centre reste légèrement tremblotant. ✨ Le twist gourmand : Zeste de citron et menthe fraîche renforcent la sensation de fraîcheur et réveillent la rondeur des œufs. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson jusqu’à ce que tout soit figé ou saler comme une omelette : fondant et équilibre disparaissent.

Œufs fondants : j’ajoute un seul ingrédient du marché et toute la tablée en redemande – service et variantes

On sert ces œufs aux petits pois et feta tièdes, avec une salade bien moutardée et du pain grillé pour cueillir la sauce crémeuse au fond du plat. D’ailleurs, on peut remplacer les petits pois par des fèves ou des asperges vertes en tronçons, en gardant une cuisson très brève. Pour réchauffer, four doux à 140 °C, couvert d’alu, jamais micro-ondes agressif.