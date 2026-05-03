Ce goûter du mercredi a remplacé la boulangerie : ces petits gâteaux cachent un secret qui rend les enfants accro

Chaque mercredi, la cuisine se transforme en petite boulangerie maison où l’on prépare des gâteaux tigrés vanille‑chocolat ultra‑moelleux pour les enfants. Comment obtenir ces rayures parfaites et cette coque qui claque sans y passer l’après‑midi ?

Les mercredis après-midi ont soudain une autre allure. Dès l’entrée, ça sent la vanille chaude, le beurre fondu et le chocolat noir ; le four ronronne, les verres de lait attendent, et on sait qu’un goûter moelleux est en train de naître.

Sur la grille, des petits gâteaux tigrés bombés attendent leur heure, rayés de cacao, bientôt coiffés d’une coque en chocolat noir qui claque sous la dent. À la maison, on les réclame désormais plus fort que ceux de la boulangerie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 3 œufs, 120 g de sucre, sucre vanillé, extrait de vanille

✅ 150 g de farine T45 ou T55, 8 g de levure chimique

✅ 120 g de beurre doux fondu, 80 ml de lait, 15 g de cacao non sucré

✅ 120 g de pépites de chocolat, 200 g de chocolat noir, 10 g d’huile neutre

Les secrets des gâteaux tigrés comme à la boulangerie

Pour des gâteaux tigrés dignes d’une vitrine, tout se joue sur la mie ultra moelleuse. On fouette œufs et sucres, on ajoute vanille, beurre fondu et lait, puis farine et levure chimique en une fois, en mélangeant juste assez pour ne plus voir de traces.

Recette pas à pas des petits gâteaux tigrés maison

Bonne nouvelle, ces gâteaux tigrés maison tiennent plus du mercredi pressé que du CAP pâtissier. Un saladier, un fouet, des moules individuels, et en moins d’une heure on aligne 10 à 12 petits cakes tout dorés.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Beurrer et fariner les moules, fouetter œufs et sucres, ajouter vanille, beurre fondu et lait. Technique : Incorporer farine et levure d’un seul coup, sans insister, puis séparer un tiers de pâte pour y mélanger le cacao. Cuisson : Alterner pâte vanille et pâte chocolat dans les moules, ajouter les pépites, cuire 16 à 20 minutes à 170 °C. Finition : Laisser tiédir, démouler sur grille, puis tremper ou badigeonner le dessus dans le chocolat fondu fluidifié avec l’huile.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 45 min 🔍 Le secret de l’expert Le moelleux vient d’un mélange limité une fois la farine ajoutée : peu de gluten se forme, la mie reste tendre. La cuisson stoppée quand la lame porte encore quelques miettes laisse la chaleur résiduelle finir sans dessécher. ✨ Le twist gourmand : Pour un twist façon vitrine, étaler une fine couche de praliné et quelques noisettes torréfiées avant de poser la coque. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À proscrire absolument : battre la pâte longtemps après la farine ou oublier le four, deux réflexes qui donnent des cakes secs et une texture élastique.

Organisation et conservation : des gâteaux tigrés prêts pour le mercredi

On peut cuire les petits cakes la veille et les garder, sans coque, dans une boîte hermétique. Le jour J, on enrobe de chocolat ; ils restent tendres 48 heures. Au goûter, verre de lait, fruits ou chocolat chaud suffisent à faire oublier la boulangerie.