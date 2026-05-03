Clafoutis à la rhubarbe : remplacez le sucre par cet ingrédient liquide, votre dessert devient incroyablement fondant

Entre rhubarbe trop acide et pâte sèche, le clafoutis vire souvent à la déception. Et si un simple sucrant liquide changeait tout, jusqu’au fondant ?

Clafoutis à la rhubarbe : on remplace le sucre par un ingrédient inattendu et le résultat est fondant à souhait

Quand le clafoutis à la rhubarbe cuit, la cuisine sent le beurre, la vanille et ce fruit un peu vert qui frissonne dans la pâte encore tremblante. Les bords dorent, le centre reste souple, presque comme un flan.

Mais entre acidité trop vive et sucre qui écrase tout, ce dessert finit souvent décevant. En changeant un seul ingrédient, on obtient pourtant un clafoutis rhubarbe miel d’un fondant étonnant.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de rhubarbe fraîche, en tronçons de 1 cm

✅ Appareil : 4 œufs, 80 g de farine, 80 g de miel d’acacia, 40 g d’huile neutre, 1 pincée de sel

✅ Garniture : 1 œuf, 30 g de beurre fondu, 40 g de miel, 1 cuillère à soupe de rhum ou de kirsch

✅ Option ultra fondante : 400 ml de lait entier + 100 ml de crème, 30 g de poudre d’amandes

Pourquoi le clafoutis à la rhubarbe déçoit souvent

Rhubarbe et pâte façon flan ne s’entendent pas toujours. Ses fibres rendent beaucoup de jus et son acidité pousse souvent à doubler le sucre. Résultat : appareil lourd, contraste trop marqué, texture parfois sèche. On vise pourtant un centre tendre, presque crémeux, où l’acidulé se mêle à la douceur sans dominer.

Miel et double cuisson : la clé d’un clafoutis rhubarbe miel fondant

À la place du sucre raffiné, on mise sur un miel d’acacia ou de fleurs, au goût discret. Liquide, il se fond aussitôt dans le lait et les œufs ; pas de cristaux, donc une cuisson régulière. Hygroscopique, il retient l’eau et garde l’appareil humide. Associé à une double cuisson avec nappage miel‑beurre‑œuf, il donne un clafoutis brillant et fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 210 °C. Beurrer le moule de 24 cm et préparer la rhubarbe. Technique : Mélanger farine, sel et miel. Ajouter 4 œufs, l’huile puis le lait (et la crème) progressivement. Cuisson : Verser l’appareil dans le moule. Répartir la rhubarbe crue. Cuire environ 30 minutes, jusqu’à bords dorés. Finition : Fouetter l’œuf, le miel, le beurre fondu et l’alcool. Napper, cuire 10 minutes, puis laisser reposer 15 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Le miel, déjà sous forme de sirop, se dissout sans effort dans l’appareil et attire l’eau ; la cuisson reste homogène et le centre garde une texture souple, jamais farineuse. ✨ Le twist gourmand : Ajoutez 30 g de poudre d’amandes et remplacez 100 ml de lait par de la crème pour un résultat encore plus moelleux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Augmenter la dose de miel ou couper la rhubarbe en gros morceaux donne un centre détrempé et une surface brûlée.

Service, conservation et variantes autour du miel

On sert ce clafoutis rhubarbe miel tiède, directement au plat, avec crème fraîche ou glace vanille. Au frais, il se garde 2 jours, bien couvert. On peut aussi remplacer une partie de la rhubarbe par des fraises, des abricots ou des prunes bien mûrs.