Horoscope du 4 au 10 mai 2026 : ce jour de chance à ne surtout pas manquer pour votre signe, signe par signe

Du 4 au 10 mai 2026, les astres bousculent les douze signes entre accélérations, tri nécessaire et décisions clés. Amour, travail, argent : quel jour fera basculer votre semaine ?

Semaine chargée pour les astres entre le 4 et le 10 mai 2026 : les transits s’enchaînent, les décisions aussi, et beaucoup se demandent quel sera leur meilleur moment pour agir. L’horoscope du 4 au 10 mai 2026 met en lumière des jours très contrastés, avec des accélérations soudaines et des remises en question profondes.

Un stellium en Bélier pousse à foncer alors que Mercure en Taureau, entré le 3 mai où il restera jusqu’au 17, invite à la réflexion lente. Au milieu, Pluton rétrograde en Verseau dès le 6 mai ouvre un chantier intérieur. Chaque signe voit ces tensions se traduire différemment en amour, travail et argent, avec un jour de chance bien précis. Votre signe fait-il partie de ceux qui avancent le plus vite ou de ceux qui doivent temporiser ?

Un ciel électrique pour la semaine du 4 au 10 mai

Lundi 4 mai, Mars en Bélier forme un carré à Jupiter en Cancer : énergie XXL, envies d’aller plus vite que la musique, surtout pour les signes de feu et le Cancer. Mardi 5, le Nœud Nord en Poissons rejoint Mercure en Taureau, ce qui met les contrats, les discussions cruciales et les choix de vie sur le devant de la scène. Vendredi 8, Dernier Quartier de Lune en Verseau et opposition Lilith en Sagittaire – Vénus en Gémeaux : climat franc, parfois cash, autour des sentiments et des finances.

Dans ce contexte, la phrase d’une astrologue citée par Elle résume bien la période : « C’est là tout l’enjeu de ce dimanche : Mercure nous invite au ralentissement pendant qu’émotionnellement, quelque chose de plus agité traverse l’air. » Dimanche 10, l’aspect harmonieux Soleil en Taureau – Jupiter en Cancer apporte enfin une ouverture nette pour les projets, les rencontres et les soutiens concrets, très favorable aux signes de terre et d’eau.

Signe par signe : tendances et jour le plus chanceux

Les Béliers gagnent en lucidité et en efficacité au quotidien, les Taureaux affichent un pouvoir personnel rare et avancent sur leurs dossiers concrets, alors que les Gémeaux voient leur communication briller dans la sphère professionnelle. Le Cancer se sent plus solide, le Lion domine par sa présence, la Vierge consolide sa réputation par un travail soigné. Balance et Scorpion trouvent un terrain relationnel fluide, le Sagittaire multiplie les opportunités pro, le Capricorne affirme calmement son identité, le Verseau gère mieux ses ressources et les Poissons avancent avec une authenticité tranquille.

Pour programmer vos décisions, voici le jour de chance de chaque signe, d’après les transits de la semaine :

Bélier : lundi 4 mai, idéal pour lancer un projet ou une candidature.

: lundi 4 mai, idéal pour lancer un projet ou une candidature. Taureau : mardi 5 mai, décisif pour un contrat, une offre ou une proposition clé.

: mardi 5 mai, décisif pour un contrat, une offre ou une proposition clé. Gémeaux : vendredi 8 mai, fort pouvoir de séduction en entretien ou négociation.

: vendredi 8 mai, fort pouvoir de séduction en entretien ou négociation. Cancer : lundi 4 mai, favorable aux démarches bancaires et décisions liées au foyer.

: lundi 4 mai, favorable aux démarches bancaires et décisions liées au foyer. Lion : dimanche 10 mai, parfait pour une rencontre marquante ou un rendez-vous important.

: dimanche 10 mai, parfait pour une rencontre marquante ou un rendez-vous important. Vierge : mercredi 6 mai, clarté rare pour voir la faille ou la bonne solution.

: mercredi 6 mai, clarté rare pour voir la faille ou la bonne solution. Balance : mardi 5 mai, propice aux conversations délicates et signatures d’accords.

: mardi 5 mai, propice aux conversations délicates et signatures d’accords. Scorpion : mercredi 6 mai, sens affûté des non-dits et des opportunités cachées.

: mercredi 6 mai, sens affûté des non-dits et des opportunités cachées. Sagittaire : vendredi 8 mai, franchise payante et chance liée à un déplacement.

: vendredi 8 mai, franchise payante et chance liée à un déplacement. Capricorne : dimanche 10 mai, rencontres durables et soutien concret de votre réseau.

: dimanche 10 mai, rencontres durables et soutien concret de votre réseau. Verseau : mercredi 6 mai, début d’une libération intérieure, poids qui se desserre.

: mercredi 6 mai, début d’une libération intérieure, poids qui se desserre. Poissons : mardi 5 mai, message ou échange capable de changer le cours du mois.

Bien utiliser votre fenêtre astrale sans tout miser dessus

Les astrologues insistent : un jour porteur ne sert à rien si l’on essaie d’y caser dix objectifs à la fois. L’idéal consiste à choisir une ou deux actions majeures sur votre date clé : entretien d’embauche, rendez-vous amoureux important, prise de contact professionnelle, démarche financière ou conversation de couple que vous repoussez. Le matin, écrire une intention simple en une phrase aide à diriger l’élan de la journée.

Avant chaque rendez-vous stratégique, quelques respirations profondes recentrent l’attention, surtout avec Mercure en Taureau qui valorise le calme et la concentration. Surveillez les petits signaux positifs, coïncidences ou portes qui s’ouvrent sans effort : ils montrent que vous êtes au bon endroit. Pluton rétrograde en Verseau rappelle que ces jours chanceux amplifient ce que vous préparez déjà ; la vraie marge de manœuvre se joue dans les choix posés tout au long de la semaine du 4 au 10 mai 2026, pas uniquement dans un seul créneau horaire.