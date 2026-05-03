Votre mari boomer vous suit partout ? Les psys révèlent ce que ça cache et l'erreur à éviter

Partout, des femmes de baby-boomers racontent ce mari retraité qui les suit de pièce en pièce. Que révèle ce manège discret sur son identité et leur couple ?

Dans beaucoup de familles de baby-boomers, la scène est devenue un running gag un peu amer. Le dimanche, au téléphone, une mère répète à sa fille : « Ton père ne me laisse pas une minute, il me suit partout dans la maison. » Derrière la plainte, il y a une génération née entre 1946 et 1964, élevée avec l’idée que le travail, la stabilité et la loyauté familiale passaient avant tout.

Un texte devenu viral sur le média américain VegOut propose une lecture radicalement différente : « Le mari boomer qui suit sa femme de pièce en pièce n’est pas collant. Il est en deuil. » Il a passé quarante ans dans des emplois qui lui donnaient un but et des gens, puis tout s’est arrêté net. Les travaux de Jean‑Claude Heslon sur la « psychologie des âges » décrivent justement la retraite comme un tournant où l’on perd un rôle social central et où l’on doit renégocier son identité d’adulte.

Quand le travail disparaît, le mari retraité perd bien plus qu’un salaire

Pour beaucoup de maris retraités boomers, le travail n’était pas un simple job. VegOut décrit « quatre décennies à l’intérieur d’une structure qui lui donnait une raison de s’habiller, des gens qui connaissaient son nom, et une réponse claire à la question : tu fais quoi dans la vie ». Le bureau, la pause café, les collègues, les dossiers à boucler formaient l’ossature de son moi.

La Dre Michele Goldman rappelle que « la notion d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle n’existait pratiquement pas » pour cette génération. Réussir, c’était travailler dur et tenir bon. Quand arrive la retraite, l’ »âge social » bascule d’un coup : d’actif indispensable à retraité disponible. Psychologiquement, cela ressemble à une perte majeure, comparable à un deuil, surtout si rien n’a été préparé en dehors du travail.

Pourquoi il suit sa femme de pièce en pièce

Pendant ces mêmes quarante ans, sa femme a construit autre chose. Elle a la copine de marche, le club de lecture, la voisine avec qui elle parle de ses parents âgés, les échanges avec sa fille. Les chercheurs parlent d’un « portefeuille d’intimités ». Lui, écrit VegOut, « a un seul compte, et c’est elle ». Quand le travail disparaît, il lui reste une seule vraie relation du quotidien.

Alors il la suit. Non pour la contrôler, mais parce qu’elle est le dernier repère stable dans une maison soudain trop silencieuse. VegOut le formule crûment : on demande à cette épouse d’être « un pays », de fournir toute l’infrastructure de sens et de conversation pour deux adultes. Dans le même temps, la Dre Holly Schiff rappelle que « les baby-boomers ont tendance à minimiser leurs besoins en matière de santé mentale, car ces difficultés étaient stigmatisées dans leur génération ». Il ne sait pas dire « je suis perdu », il reste dans l’embrasure de la porte.

Alléger la charge sans l’abandonner : des pistes très concrètes

Pour la femme, la fatigue et l’agacement n’ont rien d’un manque d’amour. Elle a besoin de comprendre que ce comportement est le bord visible d’un effondrement identitaire, tout en posant des limites claires. La Dre Gina Radice-Vella conseille de « parler avec le cœur, sans chercher à se justifier ni à se défendre ». Dire par exemple : j’ai besoin d’une heure seule dans cette pièce, on se retrouve après pour le café.

L’autre volet se joue côté mari. L’enjeu n’est pas de le « décrocher » de sa femme, mais de l’aider à recréer du lien hors d’elle : bénévolat, club de marche, atelier, université du temps libre, même un simple rendez-vous hebdomadaire avec un ami. Beaucoup d’hommes boomers n’ont jamais appris à appeler quelqu’un « juste pour parler ». Les encourager vers une psychologue ou une thérapie de couple peut offrir un lieu où déposer ce deuil du travail et apprivoiser une nouvelle façon d’exister, à côté de leur compagne plutôt qu’accrochés à elle.