Tomates : ne coupez plus ces gourmands au hasard, en dessous de cette longueur précise ils boostent votre récolte

Tout l’été, des jardiniers arrachent les gourmands de tomates dès qu’ils pointent, au risque de fatiguer leurs plants. Une simple mesure en centimètres suffit pourtant à savoir quand s’arrêter.

Devant un plant de tomates bien lancé, la tentation est forte de pincer la moindre petite tige qui apparaît. On a tous entendu qu’il fallait “enlever les gourmands” pour avoir de beaux fruits, alors les doigts partent parfois plus vite que le regard.

Pourtant, ces minuscules pousses ne sont pas toutes des voleuses d’énergie. Une règle très simple, basée sur leur longueur, change complètement le jeu : mesurer avant de couper. En dessous de quel seuil garder le gourmand, et à partir de quand pratiquer l’égourmandage sans affaiblir la plante ?

Gourmands de tomates : des tiges utiles… jusqu’à un certain point

Un gourmand de tomates, c’est cette tige qui naît dans le V formé entre la tige principale et un pétiole de feuille. Si on la laisse, elle peut devenir une vraie branche portant fleurs et fruits. Certains jardiniers, surtout en potager au naturel, préfèrent tout garder pour profiter d’une grosse masse de feuillage et de nombreuses tomates. D’autres taillent pour obtenir des fruits plus gros, mieux aérés et plus faciles à attacher au tuteurage. La clé, ce n’est pas de choisir un camp, mais de savoir quand cette tige cesse d’aider la plante et commence à la fatiguer.

La règle des 5 cm : mini panneau solaire puis vrai gourmand

Au tout début, quand la pousse mesure à peine quelques centimètres, elle agit comme un petit panneau solaire supplémentaire : ses feuilles fabriquent des sucres grâce à la photosynthèse et soutiennent la plante mère. La supprimer trop tôt crée un stress inutile. Dès qu’elle approche 5 cm, la tige se distingue bien du tronc ; entre 5 et 10 cm, c’est la fenêtre idéale pour intervenir. On pince alors avec les doigts si elle est encore tendre, ou au sécateur propre, en laissant une cicatrice étroite qui sèche vite par temps sec.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sérénité au potager ++ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En dessous d’environ 5 cm, le gourmand sert surtout de feuille nourricière et booste la plante. Entre 5 et 10 cm, il est assez formé pour être retiré proprement, avec une petite plaie qui cicatrise vite si le temps reste sec. 💡 Le petit plus : utiliser la largeur de deux phalanges comme repère visuel pour savoir, en un coup d’œil, si le gourmand a atteint la bonne taille de coupe. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : pincer systématiquement tous les gourmands dès qu’ils pointent, surtout par temps humide : on affaiblit le feuillage et on multiplie les portes d’entrée du mildiou.

Couper au bon moment : météo, geste et bonus récolte

Cette petite chirurgie se pratique tout l’été, mais seulement par temps sec, avec deux ou trois jours de beau temps annoncés. Il faut ce délai pour que la plaie sèche et limite le risque de mildiou. Les jeunes gourmands se pincent entre le pouce et l’index ; au-delà d’une dizaine de centimètres, un sécateur propre évite d’arracher l’écorce. Sur tomates cerises ou en climat sec, on peut garder quelques gourmands pour ombrager les fruits et obtenir une pluie de petites tomates.

D’ailleurs, rien n’est perdu : les beaux gourmands coupés se transforment en plants gratuits. Un verre d’eau ou un petit pot humide, quelques jours de patience, et le bouturage donne une nouvelle tomate prête à rejoindre le rang. Cette façon de gérer les gourmands, entre mesure, météo et recyclage malin, fait gagner à la fois du temps, de la récolte et beaucoup de tranquillité au potager.

Sources Beauté Test

«On marrete dans la rue pour me demander ce que je porte ce parfum floral et gourmand est a tomber»