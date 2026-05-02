Saints de Glace : attention à cette erreur rassurante qui ruine vos tomates, ce que montre Météo-France

Chaque printemps, la règle des Saints de Glace revient hanter les jardiniers, entre cagettes de tomates et peur du gel. Faut-il vraiment attendre pour lancer le potager ou suivre d’autres repères ?

Les cagettes de tomates attendent sur la terrasse, le thermomètre grimpe l’après-midi… et la petite phrase tombe : « On ne plante rien avant les Saints de Glace. » Chaque printemps, le même doute s’installe devant le potager.

Ces fameux Saints de Glace, les 11, 12 et 13 mai, associés à saint Mamert, saint Pancrace et saint Servais, ont longtemps fixé la date supposée des dernières gelées. Mais à l’heure des applis météo, faut-il encore patienter religieusement avant de planter ?

Saints de Glace : une tradition rassurante, mais les chiffres disent autre chose

Pendant des siècles, un coup de froid a suffi à raser en une nuit tomates, haricots ou courgettes. Le calendrier a donc sacré les Saints de Glace comme barrière rassurante : après le 13 mai, les gelées étaient censées ne plus revenir.

La climatologie récente a pourtant bousculé cette certitude. Météo-France, citée par Ouest France, rappelle : « On a 67 % des cas (soit 2 années sur 3) où la dernière période de froid de l’année a eu lieu après les Saints de Glace. » Dans certaines régions du Nord ou en fond de vallée, des gelées ont même encore été relevées fin mai.

Ce que l’on peut déjà planter avant le 13 mai au potager

Nous avons tous déjà craqué pour de beaux plants de tomates en avril… avant de les voir noircir après une nuit glaciale. La solution n’est pas de tout repousser, mais de savoir quels légumes supportent le froid et lesquels doivent rester protégés.

Les légumes dits rustiques ont été semés ou plantés tôt sans broncher, car ils tolèrent bien les petites gelées. À l’inverse, les légumes-fruits frileux stoppent leur croissance si le sol est froid et finissent souvent par dépérir.

Légumes rustiques : salades, épinards, choux, carottes, betteraves, navets, radis, pois, fèves, mais aussi ail, oignons, échalotes et pommes de terre, souvent plantées quand le lilas commence à fleurir.

: salades, épinards, choux, carottes, betteraves, navets, radis, pois, fèves, mais aussi ail, oignons, échalotes et pommes de terre, souvent plantées quand le lilas commence à fleurir. Légumes frileux : tomates, poivrons, piments, aubergines, courgettes et autres courges, concombres, haricots, basilic, melons, pastèques.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Semaines de récolte gagnées 1 à 3 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Cette méthode remplace la date du 13 mai par trois mesures locales : température du sol, prévisions nocturnes et niveau de protection du potager, pour décider au jour près sans exposer les jeunes plants aux coups de froid. 💡 Le petit plus : En cas de doute, ne planter qu’une partie des plants et garder le reste en pot à l’abri évite de tout perdre d’un coup. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter tomates, courgettes ou basilic sur un sol encore froid parce que « les Saints de Glace sont passés », alors que des nuits proches de 0 °C sont annoncées.

Trois repères simples pour ne plus être prisonnier des Saints de Glace

Au lieu de miser sur une date, mieux vaut suivre trois repères. D’abord, la température du sol : un thermomètre planté à 10 cm indique s’il a atteint 12 à 14 °C, seuil minimum pour sortir tomates ou courgettes dehors.

Ensuite, on surveille les prévisions : si les minima nocturnes annoncés sur une semaine restent au-dessus de 8 à 10 °C, le risque est limité. Enfin, serre, tunnel, voile d’hivernage et paillage de 10 cm, comme le recommande Annie Ardois, permettent d’avancer des plantations tout en gardant un filet de sécurité.

Sources Pleine Vie

«Saints de glace selon meteo france quand planter vraiment vos tomates et legumes au potager»