Thermomix : cette méthode de batch cooking prépare tous vos dîners de la semaine en 2 h, mais peu l'utilisent

Familles pressées, ce plan de batch cooking Thermomix transforme votre dimanche en session express pour 10 dîners maison. Comment organiser 2 h 30 pour libérer toute la semaine ?

Le dimanche soir, la cuisine sent le lait de coco, le chocolat fondu, les épices douces. Sur le plan de travail, des boîtes alignées renferment veloutés, currys, risotto : tout est prêt pour la semaine, sans avoir passé la journée derrière les fourneaux.

Ce décor, c’est celui d’un batch cooking Thermomix bien pensé : en 2 à 3 heures, on cuisine 10 recettes du soir pour 5 jours. Fini la course à 19 h pour improviser le dîner ; reste à connaître l’ordre malin qui fait tourner le robot sans stress.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2,1 kg de crevettes crues pour couscous, curry et risotto

crues pour couscous, curry et risotto ✅ Environ 1,3 kg de carottes pour velouté et tarte salée

✅ 1,1 kg de pois chiches cuits pour soupe et curry

cuits pour soupe et curry ✅ 1,3 L de lait de coco + 1,2 L de lait pour plats et desserts

Pourquoi le batch cooking Thermomix change vos soirées

Ce plan de batch cooking Thermomix aligne 10 recettes pour 5 soirs, prévues pour 4 personnes. On alterne velouté carotte coco, tarte à la carotte, soupe et curry de pois chiches, couscous et risotto aux crevettes, sans oublier flan au chocolat, semoule chocolatée et crème coco.

Batch cooking Thermomix : méthode express en 4 étapes

Pour sortir toute la semaine en une seule session, on exploite au maximum le bol et le Varoma. On commence par les soupes, on enchaîne avec les trois plats de crevettes, puis la tarte et les desserts, avant de refroidir et ranger en boîtes bien étiquetées.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire velouté carotte coco puis soupe de pois chiches ; mixer à la texture voulue. Technique : Décortiquer les crevettes ; enchaîner couscous, curry et base de risotto en limitant la cuisson. Cuisson : Préparer la pâte, garnir et cuire la tarte à la carotte ; lancer flan, semoule et crème coco dans le bol. Finition : Répartir en boîtes peu remplies, laisser tiédir puis placer vite au frais avec une étiquette par plat.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné ≈ 2 h 30 🔍 Le secret de l’expert On groupe les recettes par familles d’ingrédients et par modes de cuisson. Le Thermomix donne une base aromatique commune, cuit féculents sans les abîmer et laisse les crevettes légèrement sous-cuites pour un réchauffage parfait. ✨ Le twist gourmand : Mixer en début de session ail, oignon, gingembre, curry et concentré de tomate ; une cuillerée parfume couscous et deux currys. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remplir de grosses boîtes avec des plats brûlants et les mettre aussitôt au frais ; le cœur refroidit mal, la texture se gâte et les crevettes surcuisent.

Variantes, conservation et réchauffage des repas de la semaine

Les plats de légumes, pois chiches et riz se gardent 3 à 4 jours au frais, dans des boîtes peu remplies ; les desserts au lait plutôt 48 heures. Le soir, on réchauffe doucement, puis on finit avec herbes fraîches ou un trait de citron.