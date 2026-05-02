Long week-end de mai : ce plan malin en 20 plats de saison pour ne plus passer vos jours fériés en cuisine

Entre gigot d’agneau fondant, légumes de printemps croquants et poissons express, le long week-end de mai se joue en cuisine minute. Vingt plats faciles, un planning malin et moins de 20 minutes de temps actif par recette : à vous les journées au soleil.

Sur le balcon, l’odeur d’agneau qui rôtit se mêle au parfum d’herbes fraîches, tandis que les légumes de printemps caramélisent doucement au four. On entend crépiter les asperges à la poêle, on voit la chair nacrée du poisson se détacher à la fourchette. Le long week-end commence vraiment à table.

Pourtant, personne n’a envie de passer trois jours enfermé en cuisine. On veut des plats généreux, des cuissons maîtrisées, mais un temps actif réduit au minimum. D’ailleurs, comment servir vingt assiettes de saison, du velouté d’asperges au pad thaï au poulet, sans sacrifier ni le soleil ni la sieste ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,5 kg d’asperges vertes, 800 g de petits pois, 500 g de carottes nouvelles pour tous vos légumes de printemps

✅ 1,6 kg de gigot d’agneau, 1,2 kg de blancs de poulet, 800 g de filet de lieu noir et 4 pavés de saumon

✅ 500 g de riz basmati, 250 g de feuilles de lasagne, 400 g de nouilles de riz et 500 g de pâtes courtes

✅ 12 œufs, 40 cl de crème, 1 l de lait, 150 g de parmesan, herbes fraîches, huile d’olive, citron, sel et poivre

Long weekend de mai : 20 idées de plats faciles pour profiter sans passer des heures en cuisine

Pour ce long week-end, on mise sur les légumes de printemps et quelques valeurs sûres. Un gigot d’agneau basse température pour la grande tablée, une poêlée de légumes verts ou des légumes rôtis pour les repas express, et deux ou trois touches d’ailleurs : pad thaï, tajine ou moussaka facile.

Long weekend de mai : 20 idées de plats faciles pour profiter sans passer des heures en cuisine

On se fixe une règle simple : pas plus de vingt minutes de temps actif par plat. Les asperges cuisent 8 à 10 minutes à la vapeur, les petits pois 3 à 4 minutes ; on les finit ensuite en poêlée minute. Le poisson se prépare au dernier moment : lieu noir saisi, saumon en papillote 15 à 20 minutes à 180°C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Le premier matin, on lave, épluche et découpe tous les légumes. Technique : On lance les mijotés : gigot, navarin ou blanquette, puis on oublie la cocotte. Cuisson : Au moment du repas, on saisit viandes et poissons, ou enfourne quiche et lasagnes. Finition : Juste avant de servir, on ajoute herbes fraîches, citron et un filet d’huile.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 20 min 🔍 Le secret de l’expert On prépare l’essentiel en une fois, puis on laisse travailler le four et les mijotés. Les cuissons courtes gardent croquant, fondant et jus sans effort. ✨ Le twist gourmand : Gardez sur la table herbes ciselées, zestes de citron et une huile parfumée à arroser au dernier moment. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne programmez jamais trois plats principaux le même jour ; tout refroidit et le service devient chaotique.

Long weekend de mai : 20 idées de plats faciles pour profiter sans passer des heures en cuisine

On cuisine large au départ, puis on transforme les restes en salades, quiches ou pâtes.