Menu végétarien : ces 5 dîners veggies prêts en moins de 35 min vont vous sauver la semaine, si vous évitez ce geste

Du flan d’asperges au velouté glacé de petits pois, ce menu végétarien semaine promet cinq soirs sereins. En moins de 35 minutes, l’assiette reste complète et rassasiante.

Le lundi soir, on rêve d’une cuisine qui sente bon l’asperge grillée, le tofu doré et la menthe fraîche. Des plats simples, généreux, qui passent du fondant au croustillant sans alourdir.

Ce menu végétarien début de semaine aligne 5 recettes végétariennes faciles, pensées pour quatre. On gagne du temps, on limite les courses et on ne se demande plus quoi cuisiner chaque soir.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Flan salé d’asperges : asperges vertes, pommes de terre, œufs, crème liquide

✅ Tofu ferme croustillant : tofu, brocoli, sauce hoisin, sauce soja

✅ Poêlée de légumes de saison : asperges vertes, lardons végétariens, oignon, Herbes de Provence

✅ Tarte chèvre-concombre et velouté froid (soupe glacée) petits pois-menthe

Menu végétarien : 5 recettes gourmandes et équilibrées pour bien démarrer la semaine

On a construit ce menu végétarien semaine comme un planning de chef : lundi flan d’asperges, mardi tofu hoisin, mercredi poêlée d’asperges, jeudi tarte chèvre-concombre, vendredi velouté petits pois-menthe.

Chaque plat apporte protéines végétales, fibres et plaisir. Le flan salé réconforte, le tofu ferme croustillant rassasie, la tarte au fromage de chèvre rafraîchit, tandis que la soupe glacée de petits pois finit la semaine en douceur.

Menu végétarien : 5 recettes gourmandes et équilibrées pour bien démarrer la semaine

Pour un menu végétarien équilibré, on vise à chaque repas trio légumes + protéines + féculents. Flan et tarte combinent œufs, lait, crème fraîche / crème liquide et légumes ; il suffit d’ajouter salade et pain complet. Tofu hoisin, poêlée d’asperges et velouté froid gagnent riz, nouilles, croûtons et un peu de bouillon de légumes bien relevé.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Le dimanche, laver et couper légumes ; cuire petits pois, asperges, pommes de terre. Technique : Presser le tofu, trancher le concombre, ciseler ciboulette et menthe fraîche. Cuisson : Le soir, lancer flan et tarte au four à 180 °C, saisir tofu et poêlée. Finition : Avant de servir, rectifier l’assaisonnement et ajouter herbes, graines, fromage râpé.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≤ 35 min / soir 🔍 Le secret de l’expert Ce planning marche parce qu’on anticipe les découpes et qu’on mise sur des cuissons courtes. Flans et tartes cuisent doucement, tofu et asperges à feu vif pour des saveurs concentrées. ✨ Le twist gourmand : Un twist par plat : sésame sur le tofu, miel sur la tarte, huile parfumée ou parmesan sur le flan ou le velouté. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Bâcler les textures est le vrai piège : tofu non égoutté, asperges molles ou concombre détrempé gâchent tout.

Menu végétarien : 5 recettes gourmandes et équilibrées pour bien démarrer la semaine

Ces 5 recettes végétariennes se gardent facilement. Flan, tarte et poêlée se conservent deux jours au réfrigérateur, bien filmés. Le tofu se réchauffe à la poêle, le velouté froid reste parfait 24 heures, bien couvert.

On peut varier sans changer l’organisation : remplacer asperges par haricots verts, brocoli par pois gourmands, ou tofu par tempeh. De quoi multiplier les idées repas végétarien sans rallonger le temps en cuisine.