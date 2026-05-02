Saints de glace : Météo-France prévient les jardiniers, voici les 3 vrais signaux à suivre avant de planter

Entre le dicton des Saints de glace et l’envie de remplir le potager dès les premiers 24 °C, les jardiniers hésitent. Comment avancer sans exposer leurs plants aux gelées tardives ?

Les cagettes de tomates alignées sur la terrasse, 24 °C au soleil, et ce voisin qui répète qu’il ne faut surtout rien planter avant les Saints de glace… Le scénario se rejoue chaque printemps, avec la même question en tête : patienter ou oser planter au potager ?

Pendant des siècles, ces trois jours des 11, 12 et 13 mai dédiés à saint Mamert, saint Pancrace et saint Servais ont servi de barrière symbolique contre les dernières gelées. Mais à l’heure du dérèglement climatique, cette règle mérite d’être revisitée.

Saints de glace : une tradition solide, des chiffres qui la bousculent

Au Moyen Âge, on avait constaté que les coups de froid revenaient souvent autour de ces dates, d’où la réputation tenace des Saints de glace. Beaucoup de jardiniers continuent donc à tout bloquer jusqu’au 13 mai, comme si une barrière invisible protégeait ensuite le potager.

Or Météo-France, cité par Ouest France, a analysé plusieurs décennies et rappelle : « On a 67 % des cas (soit 2 années sur 3) où la dernière période de froid de l’année a eu lieu après les Saints de Glace ». Dans le Nord ou en fond de vallée, des gelées tardives ont même encore été observées début juin.

Que planter avant le 13 mai sans tout risquer ?

Nous avons tous déjà craqué pour des tomates trop tôt, alors qu’il suffisait de miser sur les légumes rustiques. Salades, épinards, choux, carottes, betteraves, navets, poireaux, radis, pois, fèves, mais aussi ail, oignons et échalotes, résistants grâce à leurs bulbes enterrés, peuvent être plantés bien avant les Saints de glace.

Les pommes de terre suivent un autre repère : la floraison du lilas. Quand les grappes parfumées se sont ouvertes, le sol a généralement assez été réchauffé pour accueillir les tubercules, surtout si un paillage de 10 cm, comme le conseille Annie Ardois, formatrice en jardins potagers au naturel, protège déjà la terre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Confiance des jardiniers Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En remplaçant la date fixe des Saints de glace par trois repères simples — type de légume, température du sol, prévisions locales — on adapte le calendrier à son jardin réel. Cette observation, appuyée par les données de Météo-France, limite le risque de gel tout en évitant d’attendre inutilement. 💡 Le petit plus : Planter une première vague de légumes frileux sous voile d’hivernage, puis garder quelques plants au chaud pour une seconde vague si un coup de froid surprise est annoncé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Planter tous ses plants de tomates en pleine terre dès les premières journées douces, sans vérifier les températures nocturnes ni prévoir de protection en cas de gel annoncé.

Tomates et courgettes : les bons repères pour les légumes frileux

Pour les tomates, poivrons, aubergines, courgettes, concombres, haricots, basilic, melons et autres légumes frileux, la date importe moins que trois signaux : des nuits stables au‑dessus de 8 °C, une température du sol supérieure à 12 à 14 °C à 10 cm (thermomètre planté dans la planche), et une météo locale sans risque de gel sur 7 à 10 jours, avec voile d’hivernage ou cloches prêts si un refroidissement est annoncé.

Sources Pleine Vie

«Saints de glace selon meteo france quand planter vraiment vos tomates et legumes au potager»