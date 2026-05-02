Petit balcon : ces 4 variétés de fraises vont vous couvrir de récoltes tout l’été sans presque rien faire

Même sans jardin, trois à six fraisiers de balcon suffisent pour remplir des bols entiers en pleine saison. Quelles variétés choisir et quels gestes garder pour une culture vraiment sans prise de tête ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Fragaria × ananassa 🌸 Nom courant Fraisier de jardin (fraisier de balcon) 📏 Dimensions 20 à 30 cm de haut x 40 à 60 cm de large en pot ☀️ Exposition Soleil à mi-ombre (au moins 6 h de soleil par jour) ❄️ Rusticité Environ -15 °C en France métropolitaine (pots à protéger) 🍂 Feuillage Caduc à semi-persistant selon le climat

Un rebord de fenêtre, un balcon étroit, un minuscule carré de terre : beaucoup pensent que ces espaces ne suffisent pas pour récolter des fraises dignes de ce nom. Pourtant, quelques plants bien choisis peuvent remplir régulièrement des bols entiers, sans matériel sophistiqué ni expérience de jardinier.

Bonne nouvelle pour les jardiniers urbains : certaines variétés de fraisiers de balcon ont été sélectionnées pour produire beaucoup, même en pot, tout en pardonnant les oublis d’arrosage et les expositions imparfaites. Gariguette, Mara des Bois, Charlotte… Reste à composer le trio qui transformera votre extérieur en dessert permanent.

Pourquoi le fraisier se sent si bien en petit jardin ou sur balcon

Le fraisier de jardin, Fragaria × ananassa, reste une plante basse, d’environ 20 à 30 cm de haut pour 40 à 60 cm de large en pot. Il se contente d’un contenant profond de 20 cm, d’un bon terreau et de six heures de soleil par jour pour offrir des récoltes très honorables.

Rustique jusqu’à environ -15 °C en France métropolitaine, le fraisier supporte très bien la vie en bac, à condition que l’eau s’évacue facilement. Sur un balcon urbain, trois à six plants en jardinière, tour à fraisiers ou panier suspendu suffisent déjà à animer les petits-déjeuners et les goûters.

Quelles variétés choisir pour des bols de fraises sur un simple balcon ?

Nous avons tous déjà hésité devant les étiquettes : fraisier remontant ou non remontant, parfum de fraise des bois ou fruit bien charnu ? Pour un petit espace, le plus simple a été de combiner une variété précoce très goûteuse, la Gariguette, avec une ou deux variétés remontantes qui produisent jusqu’aux premières gelées.

Sur un balcon, ce quatuor fait ses preuves en France métropolitaine :

Gariguette : non remontante, très précoce, fruits allongés savoureux, environ 400 à 700 g par pied.

: non remontante, très précoce, fruits allongés savoureux, environ 400 à 700 g par pied. Mara des Bois : remontante, parfum intense de fraise sauvage, jusqu’à 800 à 1000 g par pied.

: remontante, parfum intense de fraise sauvage, jusqu’à 800 à 1000 g par pied. Charlotte : remontante vigoureuse, production continue, fruits en cœur bien rouges, 700 à 1000 g par pied.

: remontante vigoureuse, production continue, fruits en cœur bien rouges, 700 à 1000 g par pied. Mount Everest : fraisier grimpant ou retombant, idéal pour coloniser treillages, garde-corps et paniers suspendus.

Les gestes très simples pour des fraisiers généreux sans y passer vos week-ends

Installez vos plants dans des pots percés, au‑dessus d’une couche de billes d’argile, avec un mélange de terreau spécial potager et un peu de compost. Laissez de l’espace entre chaque fraisier pour que l’air circule et limitez l’arrosage au pied, dès que la surface du substrat a légèrement séché.

Ensuite, l’entretien reste minimal : retirer les feuilles abîmées, couper quelques stolons envahissants, apporter de temps en temps un engrais liquide doux pour plantes fruitières. En été, un paillage léger garde la fraîcheur, et en hiver, il suffit de rapprocher les pots d’un mur abrité pour protéger les racines du froid.