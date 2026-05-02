Haie de thuyas toute nue : ces plantes d’ombre à mettre d’urgence au pied pour retrouver un vrai mur de verdure

Entre troncs bruns, pelouse clairsemée et mauvaises herbes, le pied de vos thuyas gâche le jardin. Que planter au pied des thuyas pour transformer cette bande stérile en véritable écran de verdure ?

Dans de nombreux jardins, la belle haie de thuyas plantée il y a des années montre aujourd’hui ses coulisses : troncs marron, terre sèche, herbes folles. L’écran de verdure n’est plus aussi net, surtout vu de l’intérieur de la parcelle.

Planter d’autres végétaux à ses pieds permet de masquer ces troncs, d’adoucir la transition avec la pelouse et de ramener de la vie. Mais que planter au pied des thuyas sans voir les nouvelles plantations dépérir en quelques mois ? La réponse tient à quelques choix malins.

Pourquoi le pied des thuyas semble-t-il stérile ?

Les thuyas forment un mur dense qui coupe la lumière et intercepte une partie de la pluie. Le sol reste souvent très sec, surtout en été. Leurs racines superficielles occupent toute la surface, captent l’eau et les nutriments, tout en acidifiant progressivement la terre avec leurs aiguilles.

Résultat : pelouse qui jaunit, bande de terre nue et envahissement rapide par les mauvaises herbes. À force, le tronc se dégarnit et la haie laisse passer les regards. C’est précisément dans ce couloir étroit, à l’ombre et sur sol acide, qu’il faut réussir à installer de nouvelles plantes.

Préparer le terrain avant de planter au pied des thuyas

Nous avons tous déjà glissé quelques godets “au petit bonheur” entre deux arbustes… avant de les voir végéter. Ici, mieux vaut d’abord régénérer la bande de terre : griffer légèrement entre les racines, sans les couper, puis apporter un mélange terre existante, compost bien mûr, terreau organique et, si besoin, un peu de fumier déshydraté.

Cette couche fertile est ensuite protégée par un paillage : feuilles mortes, BRF, miscanthus ou écorces de pin. Il garde l’humidité, limite les herbes indésirables et nourrit le sol. Les premiers étés, un arrosage très généreux une ou deux fois par semaine vaut mieux qu’un petit coup d’arrosoir tous les jours.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Gain de temps d’entretien Élevé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En choisissant des plantes qui aiment l’ombre et le sol acide, puis en enrichissant et en paillant la bande de terre, on contourne les défauts des thuyas au lieu de lutter contre eux. 💡 Le petit plus : mélanger au moins deux variétés de couvre-sol et quelques bruyères d’hiver pour avoir du vert et des fleurs même en janvier. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : planter sans améliorer la terre ni pailler, puis laisser le lierre ou la pervenche grimper dans la haie jusqu’à l’étouffer.

Quelles plantes choisir pour un bel écran de verdure au pied des thuyas ?

Ici, les stars sont les plantes couvre-sol persistantes : pervenche, lierre, épimède, bruyère d’hiver, cyclamens rustiques… Elles supportent bien l’ombre, apprécient un sol légèrement acide et s’étendent pour former un tapis dense, parfois fleuri dès la fin de l’hiver.

Pour donner du relief, on peut ajouter quelques petits arbustes de terre de bruyère : azalées du Japon, rhododendrons compacts, andromède du Japon. Plantés en quinconce devant la haie, ils complètent le rideau de verdure, nourrissent la biodiversité du jardin et offrent un refuge discret aux insectes auxiliaires.