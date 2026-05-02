Apéro : ce cocktail au rhum plus chic et frais que le mojito finit en bulles si vous évitez ce geste interdit

Bulles sèches, menthe nette et rhum ambré transforment un simple cocktail en apéro du soir très habillé. En quelques gestes précis, cet Old Cuban revisité gagne une fraîcheur et une élégance que les mojitos n’approchent pas tout à fait.

Une odeur de menthe fraîche, une pointe de citron vert, puis ce chuchotement sec des bulles qui remontent en coupe glacée. On croit partir sur un mojito, on se retrouve avec un verre beaucoup plus net, presque habillé pour le soir.

C’est toute la promesse de l’Old Cuban revisité : un apéro au rhum qui finit en bulles, plus chic, plus frais, sans excès de sucre. La vraie question, c’est comment obtenir ce cocktail limpide, aux bulles fines, sans menthe amère ni texture trouble ; passons aux bases.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 16 cl de rhum ambré + 8 cl de jus de citron vert frais

+ 8 cl de jus de citron vert frais ✅ 6 cl de sirop de sucre + 20 feuilles de menthe fraîche

✅ 8 traits de bitters Angostura + 24 cl de champagne ou crémant brut bien froid

✅ Glaçons en quantité + 4 coupes à cocktail glacées

Pourquoi l’Old Cuban revisité change de ton à l’apéro

On garde la convivialité rhum–menthe–citron, mais on troque la grande agitation du mojito pour une coupe fine. La menthe évoque le jardin, le citron vert tend la colonne vertébrale, le rhum ambré apporte la rondeur, et la bulle sèche étire le tout.

Grâce au sirop dosé juste et à un vin effervescent brut, le cocktail reste sec, sans devenir austère. Résultat : un apéro très frais, qui se boit lentement, avec ce côté “bar à cocktails” qu’on aime retrouver chez soi.

La méthode de bar pour un Old Cuban revisité limpide et ultra frais

La différence se joue sur quelques gestes précis : coupes bien glacées, menthe secouée mais jamais pilée, shaker rempli de glace, double filtration pour enlever les particules, puis champagne brut ou crémant ajouté en dernier, versé doucement contre la paroi pour préserver des bulles fines et régulières.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre les coupes 10 minutes au congélateur ; rincer, sécher puis équeuter la menthe en gardant les plus belles feuilles. Technique : Dans le shaker, réunir menthe, jus de citron vert, sirop, rhum et bitters ; ajouter beaucoup de glace et secouer 10 à 12 secondes sans écraser les feuilles. Cuisson : Filtrer d’abord avec la passoire du shaker, puis à travers une passoire fine directement dans les coupes glacées pour un cocktail limpide et soyeux. Finition : Compléter chaque verre avec 6 cl de bulles brutes versées contre la paroi, donner un léger tour de cuillère, décorer d’une petite tête de menthe et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile + 🔍 Le secret de l’expert Un shaker bien rempli de glace refroidit sans noyer, la menthe est simplement secouée pour libérer ses huiles sans amertume, le ratio citron/sirop garde la bouche en tension, et les bulles ajoutées après apportent longueur et finesse sans perdre de gaz. ✨ Le twist gourmand : Infuser le rhum 24 h avec une petite gousse de vanille fendue et quelques baies de Sichuan, puis ajouter 0,5 cl de vermouth doux par verre avant de shaker ; le cocktail gagne en profondeur tout en restant sec grâce aux bulles brutes. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre le vin effervescent dans le shaker ou piler la menthe au fond du verre ; on obtient alors un cocktail plat, trop dilué, végétal et trouble, très loin de l’élégance attendue.

Ajuster et servir son Old Cuban revisité : versions et accords apéro

On peut serrer le profil sec en réduisant légèrement le sirop et en accentuant les bitters, ou le rendre plus gourmand avec un rhum plus vanillé. À côté, on mise sur le salin et le citronné : olives, amandes grillées, rillettes de poisson, tempura légère, fromages frais au citron vert.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.