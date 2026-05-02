Cette recette de triangles feuilletés montagnards enterre les feuilletés saucisse et cache un secret bluffant pour l’apéro

À l'apéro, ces triangles feuilletés au reblochon et oignons confits remplacent avantageusement les feuilletés saucisse tout tristes. En quelques gestes précis, la pâte reste haute et croustillante tandis que le cœur montagnard demeure bien coulant.

À la sortie du four, la pâte feuilletée claque sous le couteau. On entend presque les couches croustillantes se séparer avant que le parfum du reblochon chaud, du miel et du balsamique ne prenne la pièce. Sous la croûte dorée, le cœur reste moelleux, traversé de filaments d’oignons fondus.

Là où les feuilletés saucisse laissent souvent un goût d’industriel, ces triangles jouent une partition montagnarde, généreuse mais nette. On croque, ça fond, ça croustille, ça colle un peu aux doigts. Le genre de bouchée qui fait lever les yeux autour de la table. Comment obtenir ce résultat sans fromage qui fuit ni pâte détrempée ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre, ronde (≈230 g)

✅ 3 gros oignons jaunes (≈500 g) + 1 c. à s. d’huile d’olive

✅ 1 c. à s. de crème de vinaigre balsamique + 1 c. à s. de miel liquide

✅ 100 g de reblochon, 1 jaune d’œuf, sel fin, poivre noir

Pourquoi ces feuilletés montagnards enterrent les feuilletés saucisse

Ici, on mise sur le contraste : une coque de pâte qui reste bien sèche et gonflée, un centre fondant d’oignons confits et de reblochon. Le miel et le balsamique apportent une pointe sucrée-acidulée qui relève le fromage sans l’écraser. Résultat : un vrai goût de cuisine, pas de snack triste.

La forme en triangles se mange avec les doigts mais garde un côté généreux. Chaque bouchée offre un équilibre de pâte croustillante, de compotée d’oignons soyeuse et de fromage coulant. Parfait quand on veut un apéro montagnard qui a du caractère, sans sortir tout l’attirail de la tartiflette.

La méthode inratable pour des feuilletés reblochon oignons confits

Pour des feuilletés reblochon oignons confits bien nets, tout se joue en trois points : des oignons vraiment confits mais refroidis avant de garnir, une pâte feuilletée gardée au froid jusqu’au dernier moment, un reblochon bien centré en petite quantité. D’ailleurs, une plaque déjà chaude au four aide le dessous à saisir immédiatement ; fini la pâte qui boit la garniture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer finement les oignons, les faire tomber dans l’huile à feu moyen, saler, poivrer, ajouter miel et balsamique, laisser confire 6 à 8 minutes puis laisser tiédir. Technique : Garder la pâte bien froide, la dérouler sur son papier, la couper en 8 triangles, déposer oignons tièdes puis reblochon au centre de la base. Cuisson : Refermer chaque triangle en rabattant la pointe, pincer les bords, poser sur une plaque chaude, dorer au jaune d’œuf mêlé de quelques gouttes d’eau. Finition : Enfourner à 200 °C pendant 15 à 18 minutes, laisser reposer 2 minutes avant de servir chaud ou tiède.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈35 min 🔍 Le secret de l’expert Pâte très froide et plaque chaude : le beurre fond doucement, la vapeur soulève les couches et donne un feuilletage haut. Des oignons refroidis évitent de ramollir la pâte et un reblochon bien centré, en petite quantité, fond sans s’échapper. ✨ Le twist gourmand : Ajouter quelques lardons revenus et de minuscules dés de pommes de terre cuites pour une vraie mini-tartiflette à manger avec les doigts, relevée de thym ou de ciboulette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Garnir avec des oignons encore chauds et trop humides ; la pâte se détrempe, le reblochon fuit par les soudures et les triangles s’ouvrent à la cuisson.

Variantes montagnardes et organisation à l’avance

Pour une version encore plus montagne, on ajoute lardons, dés de pomme de terre et herbes. Pour une option plus légère, on joue plutôt la ciboulette, le thym ou un poivre bien marqué.

Ces triangles supportent très bien l’anticipation : on les monte, puis repos au frais avant cuisson, ou congélation sur plaque. Il suffira de les enfourner encore froids, en prolongeant légèrement le temps, pour retrouver le même croustillant et le cœur coulant.