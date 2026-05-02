Ce fromage italien ultra crémeux posé au centre de la salade de pâtes, et soudain plus personne ne réclame de plat chaud
Marre des salades de pâtes qui laissent tout le monde sur sa faim le soir ? Ce simple fromage italien posé au centre du saladier change l’appétit à table.
Dans le saladier, les pâtes courtes sentent le blé, les tomates éclatent sous la fourchette, l’huile d’olive brille. Au centre, un dôme blanc attend qu’on l’entaille. Posé là, ce fromage italien calme toutes les fringales.
Servie ainsi, plus personne à table ne réclame de plat chaud derrière ; ce dôme crémeux transforme un simple bol de fusilli en repas complet. On tient là une vraie salade de pâtes à la burrata, prête en une vingtaine de minutes.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 320 g de pâtes courtes type fusilli ou penne
- ✅ 1 burrata italienne de 250 g, bien crémeuse
- ✅ 300 g de tomates cerises, concombre et parmesan en copeaux
- ✅ Roquette, basilic frais, pignons grillés, huile d’olive, citron, moutarde, sel, poivre
Le geste qui change tout : ce fromage italien au centre
Sous sa fine enveloppe de mozzarella, ce fromage italien à pâte filée cache un cœur coulant de crème. Posée entière au centre du saladier de pâtes, elle remplace la sauce et apporte cette texture nappante qui fait oublier le plat chaud.
Pour quatre personnes, on compte 320 g de pâtes courtes et une burrata de 250 g ; le fromage apporte protéines et gras, les légumes du volume. Résultat : une recette de salade de pâtes complète sans plat chaud, qui cale tout le monde.
Pas-à-pas pour une salade de pâtes à la burrata rassasiante
Tout se joue dans quelques détails : cuisson al dente dans une eau de cuisson fortement salée, pâtes non rincées pour garder l’amidon de surface, vinaigrette bien émulsionnée, puis un court repos. On ajoute enfin la burrata à température ambiante, juste avant de servir.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cuire 320 g de pâtes dans 3 L d’eau bouillante salée, jusqu’à al dente.
- Technique : Égoutter sans rincer, arroser d’un filet d’huile, remuer pour décoller les pâtes.
- Cuisson : Mélanger pâtes tièdes, légumes et herbes fraîches dans un saladier, napper de vinaigrette, laisser reposer 15 à 20 min.
- Finition : Transvaser dans le plat de service, poser la burrata entière au centre, ajouter parmesan et fruits secs grillés.
Variantes, dressage et astuces autour de la salade de pâtes d’été à la burrata
Au moment du service, on apporte le saladier garni avec le fromage italien au centre du saladier de pâtes. On entaille l’enveloppe, la crème se mêle aux fusilli ; la salade de pâtes d’été à la burrata prend des airs de fête.
On peut varier avec quelques cubes de mozzarella, des copeaux de pecorino ou une pointe de gorgonzola, ou rester 100 % végétal avec plus de légumes grillés et d’herbes fraîches.
En bref
- 🍝 Pour un dîner d’été rapide, cette famille remplace le plat chaud par un grand saladier de pâtes garnies de légumes frais et fromage italien.
- 🥗 Cette salade de pâtes à la burrata, prête en 20 minutes, joue sur la cuisson al dente, une vinaigrette émulsionnée et un assemblage pensé.
- 🧀 Un secret d’équilibre entre amidon, gras et fraîcheur transforme la texture au moment du service et explique pourquoi plus personne ne réclame autre chose.
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