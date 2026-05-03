Tout le monde pulvérise ces fourmis volantes au jardin : ce réflexe ruine ce qu’elles protègent sous vos pieds
Au premier nuage de fourmis volantes au jardin, beaucoup dégainent le pulvérisateur pour se rassurer. Ce réflexe instinctif sabote pourtant un travail invisible essentiel sous vos pieds.
Un soir d’été, la scène est presque toujours la même : on sort arroser, on lève la tête… et une nuée de petites bêtes ailées tourbillonne autour d’un rosier ou d’une dalle de terrasse. Réflexe immédiat : attraper le pulvérisateur et noyer ces fourmis volantes qui donnent l’impression d’envahir le jardin.
Pourtant, ce geste apparemment anodin casse un mécanisme souterrain précieux. Ces insectes ne sortent pas par hasard : ils sont la partie visible d’un immense travail discret qui se joue sous vos pieds, dans le sol, au service de vos plantes. Et si, la prochaine fois, le meilleur réflexe était de patienter quelques minutes plutôt que de pulvériser ?
Fourmis volantes au jardin : un vol nuptial, pas une attaque
Les fourmis appartiennent à la famille des formicidés, cousines des abeilles et des guêpes. Plus de 13 000 espèces sont déjà connues. Dans une colonie, ouvrières, mâles et reines coopèrent. Les fourmis volantes ne sont en réalité que les jeunes reines et les mâles fertiles qui s’envolent pour leur grand “mariage” aérien.
Ce vol nuptial a lieu quelques soirs par an, lorsque chaleur et humidité s’alignent. Pendant une courte heure, les airs se remplissent, puis tout retombe : les mâles meurent vite, les reines fécondées perdent leurs ailes et vont fonder de nouvelles fourmilières. Ce spectacle impressionnant ne signe donc pas une invasion, mais la continuité du cycle de la colonie.
Sous vos pieds, une fourmilière qui chouchoute votre jardin
Nous avons tous déjà râlé en voyant une butte de terre soulever la pelouse ou une colonne noire grimper dans le potager. Pourtant, cette fourmilière travaille pour votre jardin. Ses galeries aèrent la terre, laissent mieux pénétrer la pluie et l’air jusqu’aux racines. En transportant graines et débris, les fourmis remuent, nourrissent et nettoient le sol comme une petite équipe de jardinier·es invisibles.
En pulvérisant un insecticide sur les fourmis volantes, ce sont donc les futurs parents de tout ce système que l’on élimine. Moins de fourmis, c’est souvent un sol plus tassé, plus d’insectes indésirables, une biodiversité appauvrie. Sans parler des produits qui se déposent sur les fleurs, le potager, et touchent d’autres alliés comme les coccinelles ou les abeilles sauvages.
La bonne réaction face aux fourmis volantes au jardin
Quand le nuage d’ailés apparaît, la première étape est… de laisser faire. Fermez portes et fenêtres côté terrasse, évitez le dîner dehors ce soir-là, et observez de loin : en moins d’une heure, la plupart des fourmis volantes auront disparu.
Si la colonie s’approche trop de la maison, mieux vaut supprimer ce qui l’attire : miettes, gamelles d’animaux, eau stagnante. Un simple nettoyage et un peu de vinaigre dilué sur les passages suffisent souvent, plutôt qu’un traitement chimique généralisé qui affaiblirait tout le jardin.
Sources
En bref
- 🌿 Un soir d’été dans un jardin français, un nuage de fourmis volantes déclenche souvent une panique immédiate et une chasse aux insectes improvisée.
- 🪲 Le vol nuptial des fourmis volantes jardin correspond bien à la reproduction des futurs parents d’une colonie qui aère, nourrit et protège le sol.
- 🌱 Pulvériser ces insectes et leurs abords avec un insecticide paraît logique, mais ce geste répété affaiblit la biodiversité et la résilience de votre jardin.
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