Batch cooking semaine du 5 mai : ce plan pour 10 repas du midi en 2 h 30 met fin au casse-tête des déjeuners au bureau

Entre réunions qui débordent et jours fériés, la semaine du 5 mai laisse peu de temps pour cuisiner le midi. Et si une seule session de batch cooking suffisait à remplir 10 lunchbox prêtes pour le bureau ?

Batch cooking semaine du 5 mai : 10 repas du midi prêts en 2 h 30

Dans la cuisine, l’odeur des légumes de printemps qui mijotent se mêle à celle d’une quiche dorée. Les casseroles frémissent, le four ronronne ; sur le plan de travail, les boîtes attendent. On imagine déjà la texture veloutée d’un potage, le croquant des radis, la pâte feuilletée encore tiède.

Ce qui manque le midi, ce n’est pas l’appétit, mais le temps et les idées. Marre des sandwichs avalés devant l’écran et des salades achetées au dernier moment. Et si, ce week-end du 5 mai, on transformait 2 h 30 en 10 déjeuners prêts pour le bureau grâce au batch cooking ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Légumes de printemps : navets, carottes, blettes, radis roses, rhubarbe, pommes de terre (environ 1 kg).

✅ Fraîcheur et assaisonnements : concombres, tomates, poivron, oignons, ail, citron, persil, ciboulette, menthe, huile d’olive, vinaigre.

✅ Produits laitiers & protéines : 16 œufs, yaourt grec, beurre, crème, lait, fromages râpés, 2 blancs de poulet.

✅ Fond de placard batch cooking : pâtes à tarte, riz à risotto, bouillon, farine, sucre, levure, pain complet.

Pourquoi le batch cooking sauve ta semaine du 5 mai (en 10 lunchbox)

Entre les jours fériés et les réunions qui débordent, on n’a plus envie de courir acheter un sandwich cher et fade. Avec ce batch cooking printemps, on prépare en une session cinq jours de déjeuners pour quatre personnes. Velouté, risotto, quiche, tortilla, gaspacho, petits desserts… Dix lunchbox variées, prêtes à glisser dans le sac, pour un budget autour de 50 €.

Le planning minute par minute : 2 h 30 pour tout préparer

Pour ce batch cooking facile 10 repas, on suit quatre grandes phases. Mise en place express, cuissons de base, four optimisé, puis recettes froides et conditionnement. En 2 h 30, chaque geste est rentabilisé : rien ne cuit seul, tout s’enchaîne pour remplir 10 lunchbox sans improviser.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir les boîtes, peser les ingrédients, laver, éplucher et couper tous les légumes par famille. Technique : Lancer pommes de terre, velouté et risotto, préparer la farce des chaussons et la base de purée en gérant bien le bouillon. Cuisson : Préchauffer le four à 180 °C, enfourner quiche, far, biscuits, tortilla et chaussons en surveillant les temps pendant qu’on mixe velouté et purée. Finition : Préparer tzatziki et gaspacho, laisser tout refroidir, puis répartir en portions dans 10 boîtes étiquetées pour chaque jour.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné 2 h 30 = 5 jours 🔍 Le secret de l’expert Cuire plusieurs préparations à 180 °C limite les manipulations, stabilise la chaleur et assure des croûtes dorées avec un cœur moelleux. ✨ Le twist gourmand : Préparer quelques toppings : graines grillées, herbes ciselées, parmesan, citron, cuillerée de yaourt. Chaque midi, on personnalise la lunchbox. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les plats encore chauds en boîte et fermer aussitôt ; condensation, bactéries et textures ramollies ruinent l’effort du batch cooking.

Carnet de chef : astuces de conservation, réchauffage et variantes

Portionner, laisser refroidir, étiqueter, puis congeler les plats adaptés.