Batch cooking semaine du 5 mai : ce plan pour 10 repas du midi en 2 h 30 met fin au casse-tête des déjeuners au bureau
Entre réunions qui débordent et jours fériés, la semaine du 5 mai laisse peu de temps pour cuisiner le midi. Et si une seule session de batch cooking suffisait à remplir 10 lunchbox prêtes pour le bureau ?
Batch cooking semaine du 5 mai : 10 repas du midi prêts en 2 h 30
Dans la cuisine, l’odeur des légumes de printemps qui mijotent se mêle à celle d’une quiche dorée. Les casseroles frémissent, le four ronronne ; sur le plan de travail, les boîtes attendent. On imagine déjà la texture veloutée d’un potage, le croquant des radis, la pâte feuilletée encore tiède.
Ce qui manque le midi, ce n’est pas l’appétit, mais le temps et les idées. Marre des sandwichs avalés devant l’écran et des salades achetées au dernier moment. Et si, ce week-end du 5 mai, on transformait 2 h 30 en 10 déjeuners prêts pour le bureau grâce au batch cooking ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Légumes de printemps : navets, carottes, blettes, radis roses, rhubarbe, pommes de terre (environ 1 kg).
- ✅ Fraîcheur et assaisonnements : concombres, tomates, poivron, oignons, ail, citron, persil, ciboulette, menthe, huile d’olive, vinaigre.
- ✅ Produits laitiers & protéines : 16 œufs, yaourt grec, beurre, crème, lait, fromages râpés, 2 blancs de poulet.
- ✅ Fond de placard batch cooking : pâtes à tarte, riz à risotto, bouillon, farine, sucre, levure, pain complet.
Pourquoi le batch cooking sauve ta semaine du 5 mai (en 10 lunchbox)
Entre les jours fériés et les réunions qui débordent, on n’a plus envie de courir acheter un sandwich cher et fade. Avec ce batch cooking printemps, on prépare en une session cinq jours de déjeuners pour quatre personnes. Velouté, risotto, quiche, tortilla, gaspacho, petits desserts… Dix lunchbox variées, prêtes à glisser dans le sac, pour un budget autour de 50 €.
Le planning minute par minute : 2 h 30 pour tout préparer
Pour ce batch cooking facile 10 repas, on suit quatre grandes phases. Mise en place express, cuissons de base, four optimisé, puis recettes froides et conditionnement. En 2 h 30, chaque geste est rentabilisé : rien ne cuit seul, tout s’enchaîne pour remplir 10 lunchbox sans improviser.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Sortir les boîtes, peser les ingrédients, laver, éplucher et couper tous les légumes par famille.
- Technique : Lancer pommes de terre, velouté et risotto, préparer la farce des chaussons et la base de purée en gérant bien le bouillon.
- Cuisson : Préchauffer le four à 180 °C, enfourner quiche, far, biscuits, tortilla et chaussons en surveillant les temps pendant qu’on mixe velouté et purée.
- Finition : Préparer tzatziki et gaspacho, laisser tout refroidir, puis répartir en portions dans 10 boîtes étiquetées pour chaque jour.
Carnet de chef : astuces de conservation, réchauffage et variantes
Portionner, laisser refroidir, étiqueter, puis congeler les plats adaptés.
Sources
En bref
- 🍱 Semaine du 5 mai, ce batch cooking de printemps promet 10 repas du midi pour quatre personnes avec radis, navets, blettes et rhubarbe.
- ⏱️ Un planning minute par minute optimise four, casseroles et préparations froides pour transformer 2 h 30 de cuisine en 10 lunchbox équilibrées.
- 🥗 Astuces de conservation, erreurs à éviter et idées de toppings changent tout pour garder ces repas du midi gourmands jusqu’au bureau.
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