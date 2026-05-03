Si votre enfant refuse le poisson, cette recette crémeuse du soir l’a fait changer d’avis en une bouchée

Entre un fils qui repoussait chaque filet et des soirées tendues, ce curry de poisson au lait de coco a tout changé. Comment ce plat doux et parfumé a-t-il réussi à faire passer le poisson sans protester ?

Dans la casserole, le riz basmati fume. À côté, une sauce au curry doux, coco et tomates commence à napper la cuillère. Ça sent le voyage plus que le bord de mer, et pourtant, caché dessous, un poisson blanc attend son heure.

Dans bien des familles, un enfant refuse tout ce qui ressemble à un filet de cabillaud. Odeur, iode, arêtes : rien ne passe. Ici, un curry crémeux a tout changé ; la première bouchée a suffi. Comment ce plat a-t-il réussi ce petit miracle du soir ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de filets de cabillaud, colin ou lieu noir sans peau ni arêtes

✅ 400 ml de lait de coco, 300 g de tomates concassées ou râpées

✅ 1 oignon, 2 gousses d’ail, 15 g de gingembre, curry doux, curcuma

✅ 300 g de riz basmati, coriandre, 1 citron vert, noix de cajou, sauce soja

Pourquoi ce curry de poisson au lait de coco rassure les enfants difficiles

Le secret commence par une promesse simple : zéro parfum agressif. Le lait de coco enrobe les papilles, la tomate adoucit, le curry doux et le curcuma parfument sans piquer. Résultat, on sent surtout la sauce veloutée ; la chair tendre du poisson blanc passe en second plan, comme un vrai poisson pour enfants difficiles.

Pas à pas : le curry de poisson au lait de coco façon “kids friendly”

En travaillant la base aromatique puis en gardant une cuisson douce, on obtient un curry de poisson sans goût de poisson, parfumé d’épices rondes. Le pas-à-pas tient sur quatre gestes faciles à enchaîner un soir de semaine.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer le riz basmati jusqu’à eau claire, le mettre à cuire. Couper le poisson en cubes réguliers, réserver. Technique : Dans l’huile, faire fondre l’oignon émincé à feu moyen. Ajouter ail, gingembre, curry doux, curcuma, torréfier 1 minute. Cuisson : Ajouter tomates, sucre, sel, poivre, laisser compoter 3 à 4 minutes. Verser le lait de coco, frémir 6 à 8 minutes jusqu’à sauce légèrement épaisse. Finition : Baisser le feu, glisser les cubes de poisson dans la sauce, couvrir à moitié et cuire 6 à 8 minutes sans bouillir. Hors du feu, ajouter zeste et jus de citron vert, sauce soja ou nuoc-mâm, coriandre, noix de cajou, servir sur le riz.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Prêt en 30 min 🔍 Le secret de l’expert Ici, le lait de coco enrobe l’odeur de poisson tandis que le curry doucement torréfié dans l’huile apporte des arômes ronds et masque les notes marines. ✨ Le twist gourmand : Pour un effet restaurant, mixer ail, gingembre, un peu de citronnelle avec curry doux et une cuillère de lait de coco. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À proscrire : faire bouillir la sauce avec le poisson, la chair sèche et le goût de poisson explose ; idem si l’on verse le citron vert en ébullition.

Variantes et conservation pour en faire un classique du soir

Version express, échalote et tomates en boîte, et on réchauffe la sauce à feu doux avant d’y glisser le poisson.