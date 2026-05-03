Ce bol au fromage grillé et à l’ingrédient croustillant fait repousser les pâtes à tous les enfants dès ce soir

Un soir, mon fils a repoussé ses pâtes pour réclamer ce bol de salade de boulgour au halloumi grillé et pois chiches croustillants. Que s’est‑il passé dans cette cuisine familiale pour qu’un plat végétarien devienne son nouveau rituel du soir ?

Mon fils a repoussé son assiette de pâtes et m’a dit : « refais-moi le bol d’hier » (cette salade au fromage grillé et à l’ingrédient croustillant a tout changé)

D’abord, l’odeur : citron, herbes et fromage qui grésille à la poêle. Puis le bol arrive, grains de céréale souples, tomates éclatantes, quelque chose de doré qui croustille au sommet. On comprend aussitôt que ce n’est pas un dîner de semaine.

Souvent, les pâtes restent le réflexe du soir. Pourtant, un jour, l’assiette est repoussée et une phrase tombe : « refais-moi le bol d’hier ». Ce bol joue avec le chaud, le froid et un croustillant qui accroche même les enfants distraits.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de boulgour moyen cru, 500 ml d’eau bouillante salée

✅ 400 g de pois chiches cuits, 2 c. à soupe d’huile d’olive, paprika, cumin, ail en poudre, sel, poivre

✅ 200 g de halloumi, 250 g de tomates cerises, 1/2 concombre long, 1 petit oignon rouge

✅ Persil, menthe, 2–3 c. à soupe de noix ou graines, vinaigrette citron-huile d’olive au miel, moutarde et ail

Pourquoi ce bol fait oublier les pâtes (même aux enfants difficiles)

Avec cette salade de boulgour au halloumi grillé, on oublie la montagne de pâtes au profit d’un bol de boulgour : grains tièdes, légumes crus, fromage doré, salade chaude froide à picorer.

Les 3 piliers du bol : céréale, fromage grillé, croustillant

La céréale, c’est le boulgour moyen, moelleux sans coller. Le halloumi grillé joue les petits steaks dorés. Et les pois chiches rôtis croustillants apportent le fameux « crac » qui fait oublier les pâtes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire le boulgour 7 à 10 min dans l’eau bouillante salée, couvrir 10 min, égrainer ; couper tomates, concombre, oignon rouge. Technique : Sécher les pois chiches, les enrober d’huile et d’épices, les rôtir 25 à 30 min à 200 °C, en remuant à mi-cuisson. Cuisson : Couper le halloumi en tranches épaisses, chauffer une poêle et le griller 2 à 3 min par face jusqu’à croûte dorée. Finition : Fouetter la vinaigrette, verser sur le boulgour tiède dans les bols, ajouter légumes, herbes, pois chiches, noix et halloumi juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 40–45 min 🔍 Le secret de l’expert Pois chiches bien secs rôtis à 200 °C, halloumi saisi à feu vif et montage minute : tout est pensé pour garder contraste chaud-froid et textures nettes. ✨ Le twist gourmand : Finir le bol avec un peu de zaatar, de dukkah ou quelques pistaches concassées et un trait de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas sécher les pois chiches, arroser trop tôt de vinaigrette ou cuire le halloumi à feu doux : adieu croustillant et belle croûte dorée.

Variantes pour ne jamais se lasser (sans refaire des pâtes)

Une fois la base maîtrisée, on s’amuse : un lit d’épinards ou de mâche, quelques fraises ou raisins, noix ou graines pour une salade complète végétarienne. Pour gagner du temps, pois chiches, boulgour et vinaigrette se préparent la veille ; on ne grille le halloumi qu’au dernier moment.