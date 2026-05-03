Semis de mai : ce créneau d’arrosage et cette erreur du soir qui font disparaître vos jeunes plants en une nuit

En mai, un arrosage mal calé suffit à faire disparaître en une nuit des rangées entières de jeunes plants. Quel créneau matinal transforme ce risque en croissance régulière ?

Début mai, les plateaux de semis envahissent la table de cuisine ou la petite serre, et l’on surveille chaque feuille comme un trésor. Puis, en une nuit, les tiges se sont affaissées, la terre a verdit, et tout un plateau de jeunes plants a disparu.

En mai, les racines à peine formées vivent entre soif et noyade, tandis que le thermomètre joue au yo‑yo d’un jour sur l’autre. Pour éviter ces montagnes russes, le moment où l’on prend l’arrosoir compte autant que la quantité d’eau : pour les semis de mai, la bonne fenêtre horaire change vraiment tout.

Pourquoi le matin change tout pour les semis de mai

Les jeunes plants travaillent déjà quand la lumière monte, alors que la motte reste fraîche. Comme le rappelle aujardin.info, « un semis reçoit mieux l’eau entre 6 h 30 et 8 h 30, quand la motte reste fraîche sans devenir froide ». Dans ce créneau d’arrosage matinal, les racines absorbent sans choc, surtout dans un terreau spécial semis léger et bien drainant.

Un arrosoir muni d’une pomme fine, tenu à une vingtaine de centimètres, a déposé l’équivalent de 6 à 8 mm d’eau : la surface a foncé, puis est redevenue souple en deux heures. Avant midi, le collet a séché ; le plant n’est plus resté froid et détrempé comme après un arrosage tardif, qui favorise les champignons.

Comment savoir si vos jeunes plants ont vraiment soif ?

Nous avons tous déjà arrosé « au feeling », par peur que les plantules ne manquent. Pourtant le terreau se lit au doigt : ce test de la phalange consiste à enfoncer le bout du doigt à 2 cm du bord du godet, loin de la tige. Terre qui colle et brille ? Trop d’eau. Mottes qui s’effritent comme du café moulu ? Là, l’arrosage s’impose.

Quand la terre reste fraîche à 2 cm, l’arrosoir a pu patienter jusqu’au lendemain matin sans risque de soif. En revanche, si la motte est devenue légère et que le feuillage a molli vers 17 h, un bain par capillarité en soucoupe pendant dix minutes a réhydraté le tout, puis l’on a vidé l’excédent pour garder le collet au sec.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Complexité Très faible 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En arrosant entre 6 h 30 et 8 h 30, seulement quand le test de la phalange révèle un terreau sec à 2 cm, une eau tempérée autour de 18 °C pénètre jusqu’aux racines actives sans détremper la surface. La motte a le temps de ressuyer avant midi, ce qui limite les écarts de température et les maladies. 💡 Le petit plus : Ajouter un paillage très fin (environ 5 mm de compost tamisé ou de fibre de coco) sur la motte réduit le dessèchement, surtout en balcon plein sud ou sous serre. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Arroser systématiquement le soir, en détrempant le terreau et en mouillant le collet, ce qui ouvre la porte aux champignons responsables de la fonte des semis.

Les gestes d’arrosage à adopter tout le mois de mai

Sur des semis juste levés en caissette, un simple pulvérisateur a suffi : buse réglée en brouillard, à 30 cm au‑dessus, passages croisés pour humidifier sans coucher les tiges. Dès que les plants ont été repiqués en godets, l’arrosoir à pomme a pris le relais, versant une pluie fine directement au pied, sans flaques.

Le matin, arroser finement quand la motte est sèche à 2 cm, jamais par habitude.

En cas de vent sec ou de balcon plein sud, réserver au soir un court arrosage par capillarité, soucoupe remplie d’environ 5 mm d’eau puis vidée.

Espacer les plants trop serrés : moins de contact entre feuilles, moins d’humidité stagnante, donc moins de risque de fonte des semis .

. Terminer par un paillage fin autour des jeunes plants en pleine terre pour que le sol reste frais plus longtemps entre deux arrosages.