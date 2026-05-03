Marre des sachets de jeunes pousses hors de prix ? Ce quatuor au potager vous donne des feuilles fraîches toute l’année

Entre sachets de salades hors de prix et envies de verdure, de plus en plus de jardiniers misent sur épinards, arroche, blettes et tétragone. Semés au bon moment, ces légumes-feuilles transforment balcon ou potager en réserve presque permanente, à condition de suivre quelques gestes clés.

À chaque passage au rayon frais, le constat a piqué : les sachets de jeunes pousses flirtent avec les 5 à 8 dollars, soit environ 4,60 à 7,40 euros, pour quelques poignées de verdure. Beaucoup de familles ont déjà réduit les salades, faute de budget, alors qu’une assiette de feuilles fondantes reste l’un des plaisirs les plus simples de la table.

Bonne nouvelle, le potager (ou le balcon) peut devenir une machine à produire des feuilles fraîches toute l’année. En combinant simplement épinards, arroche, blettes et tétragone, ces légumes-feuilles qui se cuisinent presque pareil mais n’aiment pas les mêmes températures, il est possible d’avoir toujours quelque chose à couper, du mois de mars aux premiers frimas… et souvent au-delà.

Épinards, arroche, blettes, tétragone : un quatuor qui couvre 12 mois

L’épinard reste la star de la saison fraîche. On l’a semé de septembre à octobre ou de février à avril et, environ six semaines plus tard, les premières feuilles tendres ont déjà garni les assiettes d’automne ou de printemps. Doux et fondant, il apprécie un sol riche, profond et toujours frais, et supporte mal la chaleur comme la sécheresse.

Quand le thermomètre grimpe, l’arroche prend le relais : semée de mars à la fin de l’été dans un sol bien ameubli, elle a mieux supporté le soleil que l’épinard et a offert des feuilles vertes ou pourpres, légèrement salines. Vient ensuite la tétragone, “épinard d’été” semé d’avril à juin, qui a supporté des périodes de sécheresse modérée et produit des pousses charnues de juin à septembre. Les blettes, enfin, semées de mars à mai dans une terre fertile, ont donné des côtes et des feuilles du cœur de l’été jusqu’aux premières gelées, voire jusqu’au milieu du printemps suivant en climat doux.

Le calendrier malin : étaler les semis, récolter feuille à feuille

Nous avons tous déjà vu un rang d’épinards monter en graines d’un seul coup… puis plus rien à récolter. Pour éviter cette frustration, on échelonne. Au printemps, on sème épinards (février-avril) et blettes (mars-mai). De mars à l’été, on a ajouté quelques lignes d’arroche tous les 15 à 20 jours pour lisser les récoltes. Dès que le sol s’est réchauffé en avril-juin, la tétragone est entrée en scène, puis, en septembre-octobre, un nouveau semis d’épinards a relancé la saison froide.

Côté récolte, la méthode “couper et laisser repousser” a tout changé. Comme pour la laitue défendue par certains experts, on prélève uniquement les grandes feuilles extérieures, en laissant intact le cœur de la plante. Sur épinards, arroche, tétragone et blettes à couper, chaque pied est alors devenu une petite fontaine à feuilles, en pleine terre comme en bac sur balcon.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Budget salades allégé 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Ces quatre légumes-feuilles n’aiment pas les mêmes températures. En les semant chacun dans sa bonne saison, en échelonnant les dates et en récoltant feuille à feuille sans toucher au cœur, on prolonge chaque culture au maximum et l’on garde des feuilles fraîches presque douze mois sur douze. 💡 Le petit plus : semer un peu d’arroche tous les 15 à 20 jours de mars à l’été comble les creux entre deux vagues d’épinards ou de tétragone. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : tout semer en une seule fois au printemps, laisser le sol se dessécher en été ou couper au ras du collet en supprimant le cœur des plantes.

Gestes faciles pour des feuilles tendres tout l’année

Pour ce quatuor, le secret a tenu en trois mots : sol riche, frais, drainé. Un bon apport de compost au départ, un arrosage régulier mais sans excès et un paillage ont maintenu l’humidité sans provoquer d’eau stagnante, limitant mildiou et autres maladies sur l’épinard. Au printemps, une ombre légère a évité la montée en graines, tandis que la tétragone a préféré le plein soleil.

D’ailleurs, ces légumes-feuilles ont adoré la constance : la blette, très gourmande, a mieux produit avec des arrosages suivis ; arroche et tétragone ont supporté une sécheresse modérée mais se sont montrées bien plus généreuses en sol paillé. Une surveillance régulière a permis de ramasser limaces et escargots amateurs de blettes, de pincer les hampes florales de l’arroche et de garder ainsi ce buffet vert ouvert jusqu’aux portes de l’hiver.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Cette plante feuillue à semer sur votre balcon pousse en 30 jours et peut vous faire économiser gros sur vos salades»