Piscine au jardin : ces arbustes bannis par les anciens et dont on a oublié la raison, au risque de tout gâcher

Aux abords d’une piscine, un seul arbuste mal placé peut ruiner l’été entre glissades, blessures et filtres bouchés. Que savaient vraiment les anciens pour tenir certains végétaux à distance ?

Une piscine au jardin, c’est l’image des vacances : eau turquoise, margelles claires, enfants qui courent pieds nus. Mais un arbuste mal choisi peut tout gâcher : baies écrasées, épines dans la plante du pied, feuilles qui flottent partout, skimmer bouché au moindre coup de vent.

Les anciens connaissaient ces pièges et appliquaient quelques règles toutes simples. Ils savaient qu’un mauvais arbuste abîmait les margelles, fatiguait le système de filtration ou blessait les pieds nus. Leurs réflexes se sont perdus, alors qu’ils restent précieux au moment de planter autour d’une piscine.

Ce que les anciens avaient compris autour de la piscine

Autour de l’eau, leur règle de base tenait en deux idées : pas d’épines et pas de pluie de déchets dans le bassin. Buisson ardent (pyracantha), berbéris ou rosiers très piquants restaient loin de la plage, pour épargner les pieds nus. De la même façon, grands arbres caducs, saules à chatons et mimosas très poudreux n’étaient jamais plantés au-dessus de la piscine, afin d’éviter feuilles, fleurs fanées et pollen dans les skimmers.

La liste noire des arbustes à éviter près d’une piscine

Nous avons tous déjà craqué pour un rosier romantique, un mûrier gourmand ou un buisson couvert de baies sans penser au lendemain. Près d’une piscine, ces charmes se retournent contre nous : épines coincées dans les joints, baies écrasées qui colorent définitivement les dalles claires, feuilles qui dérivent jusque dans le skimmer.

À cette liste noire s’ajoutent les espèces très allergènes et les arbustes aux racines traçantes, ces racines qui courent sous les dalles en cherchant l’humidité. Les premières gâchent les après-midis de détente avec éternuements et yeux rouges, les secondes soulèvent les margelles, fissurent la terrasse et peuvent même perturber les canalisations de la piscine.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de nettoyage gagné +++ 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En écartant les arbustes épineux, caducs, très allergènes ou chargés de fruits charnus, puis en les plantant systématiquement à au moins 1 à 1,5 mètre du bord, on supprime à la source la majorité des feuilles, baies, épines et pollens qui finissent dans l’eau ou sur les margelles. 💡 Le petit plus : Prévoir entre la piscine et les plantations une bande minérale en graviers ou dalles facilite le passage pieds nus et stoppe les salissures avant qu’elles n’atteignent le bassin. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : planter un pyracantha, un mûrier ou un arbuste à baies charnues directement contre les margelles, sans se renseigner sur son feuillage, ses racines et la quantité de fruits qu’il laisse tomber.

Quels arbustes choisir à la place pour un été serein

Pour éviter cette liste noire, les paysagistes misent sur des arbustes au feuillage persistant et des graminées ornementales. Élégans et photinia créent un écran dense et propre, laurier-tin et pittosporum forment des masses arrondies qui supportent bien le plein soleil. Plus légères, les graminées ondulent au vent, boivent peu, se rabattent en fin d’hiver et, plantées début mai à 1 à 1,5 mètre du bord derrière une bande de graviers, laissent l’eau et la structure tranquilles.