Apéro : ces tartelettes en brick que je prépare par triple fournée disparaissent avant le premier verre servi

À l’heure de l’apéro, ces tartelettes apéritives aux champignons en brick s’arrachent avant même que le premier verre soit servi. Quelle organisation et quelle cuisson permettent d’enchaîner sans stress la double ou triple fournée ?

Je prépare désormais une triple fournée de ces tartelettes apéritives : elles disparaissent avant même que le premier verre soit servi

Le four vient tout juste de sonner, une odeur de champignons dorés et d’oignons caramélisés envahit la cuisine. Sur la plaque, de mini tartelettes croustillantes en brick se raffermissent, les bords croustillent déjà. Autour, on attend, verre encore vide, mais main prête à se servir.

Ce sont ces tartelettes apéritives aux champignons en brick, toutes légères et dorées, qui déclenchent toujours la ruée. Après quelques apéros ratiboisés, on ne prépare plus une plaque mais une triple fournée. Pour y parvenir sans stress, tout se joue dans la cuisson et l’organisation.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base croustillante : 6 feuilles de brick , 40 g de beurre fondu ou 4 c. à soupe d’huile d’olive pour 24 mini tartelettes.

, 40 g de beurre fondu ou 4 c. à soupe d’huile d’olive pour 24 mini tartelettes. ✅ Garniture : 400 g de champignons de Paris, 3 gros oignons jaunes (350–400 g), 25 g de beurre, 2 c. à soupe d’huile, 1 c. à café de sel, 1 de sucre, poivre, 1 c. à café de thym.

✅ Appareil crème–œufs : 2 œufs, 20 cl de crème liquide entière (30 % MG), 1 c. à café de moutarde douce, 1 pincée de muscade, sel, poivre.

✅ Finitions fromagères : 60 g de comté râpé, 60 g de chèvre frais émietté, 40 g de parmesan râpé, pour trois versions dans la même fournée.

Pourquoi ces tartelettes apéritives disparaissent en quelques minutes

Mini format, base de brick fine et craquante, garniture généreuse aux oignons caramélisés et champignons poêlés à feu vif : tout est pensé pour se manger du bout des doigts. Le trio comté, chèvre et parmesan offre trois tartelettes salées apéritif différentes sur la même plaque, pour un plateau qui se vide à vue d’œil.

Étape 1 : Des coques en brick ultra croustillantes, sans pâte feuilletée

On découpe la brick en carrés ou disques, on la badigeonne de matière grasse puis on la plaque bien au fond d’un moule à mini-tartelettes ou moule à mini-muffins. Cette pré-cuisson à blanc 5 à 7 minutes à 180 °C la rend imperméable. Ensuite seulement, on ajoute champignons et oignons déjà cuits, liés par un appareil crème–œufs très fondant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Découper, badigeonner et foncer les feuilles de brick. Technique : Cuire séparément oignons émincés 15 à 20 minutes et champignons à feu vif 8 à 10 minutes. Cuisson : Fouetter œufs, crème, moutarde, muscade ; mélanger avec légumes, remplir les coques précuites aux trois quarts. Finition : Parsemer de comté, chèvre ou parmesan ; cuire 10 à 12 minutes, éventuellement 2 minutes sous le gril, puis laisser reposer sur grille.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 40 min 🔍 Le secret de l’expert Brick précuite et légumes bien desséchés évitent la détrempe et gardent le croustillant. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson des champignons, déglacer au vin blanc puis laisser évaporer. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais garnir avec des champignons crus ni laisser refroidir dans un plat fermé.

Organisation futée : comment préparer à l’avance une triple fournée

Multiplier les quantités par deux, préparer la garniture à l’avance, cuire au dernier moment.