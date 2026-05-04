Rhubarbe : ce maraîcher bio révèle 3 façons surprenantes de la cuisiner salée et sucrée sans jamais faire de tarte

À La Chapelle-Saint-Aubin, le maraîcher bio Dominique Trichard transforme la rhubarbe en bien plus qu’une tarte dominicale. Ses trois bases ultra simples changent tout, à condition de respecter un geste clé.

La rhubarbe compote doucement, libérant une vapeur acidulée, presque d’agrume. Chair fondante, fils à peine perceptibles : on imagine aussitôt la tarte dominicale. Puis la question revient : que faire avec de la rhubarbe quand on a envie d’autre chose ?

À La Chapelle-Saint-Aubin, le maraîcher bio Dominique Trichard la cuisine comme un vrai légume-tige. Selon lui, on peut cuisiner la rhubarbe autrement qu’en tarte en s’appuyant sur trois préparations simples, sucrées et salées, qui domptent son acidité sans la cacher.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 kg de tiges de rhubarbe fraîches

✅ 120 g de sucre et 2 c. à soupe de miel

✅ 1 gousse de vanille et épices chaudes (gingembre, cannelle, cardamome)

✅ 1 oignon, 5 cl de vinaigre de cidre, huile neutre

Pourquoi la rhubarbe mérite mieux que la tarte

Dominique la décrit comme un citron en tiges : très acide, mais capable de réveiller n’importe quel plat. La réduire aux tartes, c’est passer à côté de recettes salées à la rhubarbe, de sauces fraîches, de boissons, autant d’idées de rhubarbe sans tarte, légères et parfumées.

Tout part de l’équilibre sucre–acidité. Une petite macération, une touche de gras, une épice chaude, et l’on transforme cette tige rugueuse en compote soyeuse, en chutney brillant ou en rhubarbe rôtie qui accompagne aussi bien un yaourt qu’un poulet rôti.

Les 3 bases du maraîcher pour apprivoiser l’acidité de la rhubarbe

Première base, la compote rhubarbe–vanille : 400 g de tiges en tronçons, 60 à 80 g de sucre, une gousse fendue, 10 à 15 minutes de cuisson après macération pour dompter l’acidité de la rhubarbe. Deuxième, le chutney : 300 g de rhubarbe, un oignon, 40 g de sucre, 5 cl de vinaigre, gingembre et cannelle ; parfait avec chèvre, volaille ou poisson. Enfin, la rhubarbe rôtie : quatre tiges nappées de miel et de zeste d’orange, douze minutes au four à 190 °C.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Retirer les feuilles, rincer, puis couper les tiges en tronçons ou bâtons. Technique : Sucrer ou associer à oignon, miel ou fruit doux pour équilibrer l’acidité. Cuisson : Cuire doucement : compote 10–15 min, chutney ou four 20 à 25 min. Finition : Goûter, ajuster sucre, sel et épices, puis servir avec yaourt, viande ou poisson.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Très facile 🔍 Le secret de l’expert La macération au sucre fait sortir l’eau des tiges, adoucit l’acidité et évite les compotes ou rôtis trop aqueux. ✨ Le twist gourmand : Servir la rhubarbe rôtie glacée avec son jus réduit, d’abord sur yaourt, puis avec un poisson grillé. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de la noyer sous le sucre ou de la cuire jusqu’à purée, et ne jamais utiliser les feuilles, toxiques.

Fiche pratique du maraîcher : choisir, préparer, conserver la rhubarbe

On choisit des tiges lourdes et brillantes, sans feuilles. À la maison, on coupe en tronçons, on congèle cru dans des sacs, ou on prépare à l’avance compote, chutney, sirop de rhubarbe et lamelles crues rapidement marinées pour les salades.