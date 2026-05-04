Asperges : ce chef alsacien livre 25 recettes ultra originales pour éviter cette erreur qui les rend molles
À Hoerdt, le chef Gilbert Wurmel transforme vos bottes d’asperges blanches d’Alsace et vertes en 25 recettes asperges originales, de l’apéro au dessert. Comment ses gestes zéro gaspi changent tout pour cuisiner comme un pro ?
Asperges : le chef de L’Asparagus dévoile 25 recettes originales pour les cuisiner comme un pro
Odeur de beurre noisette, vapeur qui s’échappe d’un faitout, pointe d’asperge encore croquante… D’un côté, le souvenir un peu triste de tiges molles noyées sous la mayonnaise. De l’autre, la cuisine d’un chef alsacien, Gilbert Wurmel, à Hoerdt, qui a fait de l’asperge son terrain de jeu. Entre les deux, un simple changement de gestes, et vos bottes se transforment en menu digne d’une table gastronomique.
Avec ses 25 recettes asperges originales, le chef de L’Asparagus montre qu’on peut cuisiner les asperges comme au restaurant, de l’entrée au dessert, sans rien jeter. De la soupe satinée à la friture ultra croustillante, de la bouchée bistro à la ganache sucrée, tout se joue dans la manière de préparer pointes, tiges, talons et épluchures. On commence par un velouté anti-gaspi qui résume toute sa méthode.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 600 g d’asperges blanches d’Alsace, avec épluchures et talons
- ✅ 200 g de pommes de terre, 2 oignons jaunes, 1 gousse d’ail
- ✅ 20 g de beurre, 10 cl de vin blanc sec, 1,2 L d’eau, 1 c. à soupe de bouillon de légumes
- ✅ 200 ml de crème fraîche entière, sel, poivre blanc, muscade, ciboulette, 30 g de noisettes, 1 c. à soupe d’huile de noisette (facultatif)
Les bases du chef pour ne plus jamais rater les asperges
Première règle de chef : bien préparer. Pour l’asperge blanche, on épluche de la tête vers le talon, en tournant la tige, jusqu’à enlever toute la fibre. On garde soigneusement épluchures et talons. On rince pour chasser l’amertume. L’asperge verte, plus fine, ne demande souvent qu’un léger épluchage du bas.
Deuxième règle : tout utiliser. Les épluchures donnent un bouillon puissant ou un velouté d’asperges. Les talons se mixent en mousseline pour épaissir soupes et purées. Les pointes supportent toutes les audaces : carpaccio cru au citron, pickles croquants, infusion à froid dans une huile parfumée, cuisson rapide à la vapeur.
Enfin, la maîtrise des temps. Vapeur : 8 à 12 minutes selon le calibre. Asperges rôties au beurre : 5 à 7 minutes à feu moyen. Cuisson à la plancha : 3 à 4 minutes pour garder le croquant. Marinade à froid : au moins 1 heure. Pickles : 24 heures au frais. On ne mélange pas les calibres dans la même casserole et on arrête la cuisson dans l’eau glacée pour conserver texture et couleur.
Recette signature : velouté d’asperges anti-gaspi du chef (avec bouillon d’épluchures)
Ce velouté condense la philosophie du chef Wurmel : extraire tout l’arôme des parures, puis les retirer pour éviter les fibres. Résultat, une soupe soyeuse, très parfumée, qui ouvre un menu complet de recettes d’asperges entrée, plat, dessert. On suit quatre gestes simples.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Éplucher les asperges, séparer épluchures, talons, tiges et pointes, puis rincer. Couper pommes de terre, oignons et ail en morceaux.
- Technique : Faire revenir dans le beurre épluchures, talons et oignons. Déglacer au vin blanc, ajouter eau et bouillon, laisser frémir 10 à 15 minutes, puis filtrer pour obtenir un bouillon clair.
- Cuisson : Plonger tiges en tronçons et pommes de terre dans ce bouillon et cuire 15 minutes à frémissement. À part, blanchir les pointes 2 à 3 minutes dans l’eau salée, puis les refroidir dans l’eau glacée.
- Finition : Mixer le bouillon avec légumes cuits, crème et muscade. Assaisonner. Servir, ajouter les pointes, ciboulette, noisettes torréfiées concassées et quelques gouttes d’huile de noisette.
24 autres idées originales pour cuisiner les asperges comme un pro
Autour de ce velouté, le chef ouvre un éventail de 24 préparations. À l’apéritif : chips d’épluchures, tempura d’asperges, beignets, asperges panées à la ciboulette. En entrées fraîches : carpaccio cru citronné, tartare, ceviche, pickles, gaspacho blanc. Version bistro : asperges vertes rôties avec vinaigrette à l’huile de noisette, salade tiède avec œuf poché, mini-quiches, roulés au jambon cru revisités. Et côté sucré-salé, panna cotta, espuma et ganache montée chocolat blanc–asperges avec fraises et rhubarbe montrent que l’asperge peut aller jusqu’au dessert sans perdre son élégance.
En bref
- 🍽️ À Hoerdt, le chef Gilbert Wurmel, restaurant L’Asparagus, partage 25 recettes asperges originales pour sublimer les bottes blanches et vertes de saison.
- 🥦 Bases pro, velouté d’asperges anti-gaspi et variantes entrée, plat, dessert structurent une méthode simple pour cuisiner les asperges comme au restaurant.
- 🤔 Temps de cuisson précis, jeux de textures et accords inattendus promettent une transformation radicale des asperges, tout en gardant quelques secrets de chef.
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