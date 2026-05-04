Cette baguette gratinée express façon bistrot que tout le monde réclame (si vous évitez cette erreur au four)

Une baguette tradition, un four bien chaud et une envie de comptoir parisien : cette baguette gratinée jambon fromage promet des soirs ultra gourmands. En moins de 25 minutes, la table se transforme en vrai bistrot, avec un gratin doré qui fait parler tout le monde.

« Vous la faites une fois, on vous la réclame pendant des mois » : ma baguette gratinée express digne d’un grand bistrot parisien !

Les soirs où l’air se raffraîchit à peine, il suffit de sentir le fromage qui dore pour que la cuisine prenne des airs de comptoir parisien. Sur la planche, une baguette bien cuite se transforme en barque brûlante, que chacun arrache du bout des doigts ; ça craque, ça file, ça sent la crème chaude et le jambon.

On parle ici d’une vraie baguette gratinée jambon fromage, généreuse, qu’on pose au milieu avec une salade croquante et quelques cornichons qui claquent. Le seul piège : le pain détrempé, le fromage blafard, le dessus sec. Alors, comment obtenir à chaque fois ce gratin façon bistrot, en version baguette gratinée express, sans stress ni raté ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 baguette tradition bien cuite (env. 250 g)

✅ 140 g de crème fraîche épaisse + 1 c. à café de moutarde

✅ 2 tranches de jambon blanc (120 g) + 120 g de fromage râpé (emmental ou comté)

✅ 1 c. à soupe d’herbes fraîches, poivre noir + 6 à 8 cornichons

Les bons ingrédients pour une vraie baguette gratinée de comptoir

Tout commence avec la baguette tradition ; bien cuite, croûte déjà ferme, mie serrée. C’est ce support à gratin qui permet d’avoir un dessous sec malgré la garniture. Une baguette trop molle boit tout et ruine l’effet de croûte croustillante qu’on attend d’une baguette gratinée crème fraîche.

Ensuite, le trio gagnant : crème fraîche épaisse, jambon, fromage râpé. Le bon ratio, c’est environ 140 g de crème et 120 g de fromage pour 250 g de pain ; assez riche pour filer, pas assez pour détremper. Emmental pour le côté doux, comté pour la note noisette. Autour, la moutarde, les herbes et le poivre affûtent ce côté recette façon bistrot, surtout servie avec des cornichons bien vifs.

La méthode inratable : mie moelleuse, croûte croustillante, fromage doré

On coupe la baguette en deux dans la longueur pour créer deux barques stables. Posées à plat sur la plaque, elles gardent un dessous sec. On tartine une fine couche régulière de crème, on poivre, on ajoute au besoin une pellicule de moutarde, puis on dispose le jambon plié pour créer des zones plus fondantes. Le fromage tombe ensuite en pluie généreuse, surtout sur les bords.

Cuisson à 210 °C, chaleur tournante ou statique ; 10 à 12 minutes jusqu’aux bulles et aux pointes dorées. Si la couleur manque, 1 minute de grill suffit. On laisse reposer 1 minute, le temps que le fromage se fige légèrement, puis on tranche au couteau-scie. On obtient une recette façon bistrot, chaude, prête en moins de 25 minutes montre en main.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 210 °C, couper la baguette en deux dans la longueur et la poser côté mie vers le haut sur une plaque. Technique : Tartiner de crème en couche fine, poivrer, ajouter la moutarde, puis répartir le jambon plié sur toute la surface. Cuisson : Couvrir de fromage râpé en insistant sur les bords et enfourner 10 à 12 minutes, éventuellement 1 minute sous le grill. Finition : Laisser reposer 1 minute, trancher au couteau-scie, parsemer d’herbes et servir aussitôt avec les cornichons.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9,5/10 Prêt en ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert Baguette tradition bien cuite, crème épaisse qui enrobe sans détremper, jambon plié en volumes et fromage râpé jusqu’aux bords : le dessous reste croustillant, le dessus gratine vite, le cœur demeure moelleux. ✨ Le twist gourmand : Tartiner une micro-couche de moutarde sous la crème sur une moitié seulement et, à la sortie du four, ajouter herbes fraîches et gros poivre concassé sur les tronçons brûlants. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Noyer la baguette sous la crème ou utiliser un pain trop mou ; la mie se gorge, le dessous se ramollit et tout le côté gratin de bistrot disparaît.

Secrets, variantes et accords façon grand bistrot parisien

Version parisienne classique : jambon blanc et emmental, salade verte bien relevée et cornichons. Plus corsée : jambon fumé, comté, poivre appuyé. Version “fond de frigo chic” : restes de charcuterie, fromages mélangés, quelques champignons poêlés, toujours bien gratinés.

On sert cette baguette gratinée jambon fromage sur une grande planche, découpée en tronçons serrés pour l’apéro dînatoire. S’il en reste, un passage de 5 minutes à 180 °C suffit à redonner du croustillant sans sécher la garniture.