Cette baguette gratinée express façon bistrot que tout le monde réclame (si vous évitez cette erreur au four)
Une baguette tradition, un four bien chaud et une envie de comptoir parisien : cette baguette gratinée jambon fromage promet des soirs ultra gourmands. En moins de 25 minutes, la table se transforme en vrai bistrot, avec un gratin doré qui fait parler tout le monde.
« Vous la faites une fois, on vous la réclame pendant des mois » : ma baguette gratinée express digne d’un grand bistrot parisien !
Les soirs où l’air se raffraîchit à peine, il suffit de sentir le fromage qui dore pour que la cuisine prenne des airs de comptoir parisien. Sur la planche, une baguette bien cuite se transforme en barque brûlante, que chacun arrache du bout des doigts ; ça craque, ça file, ça sent la crème chaude et le jambon.
On parle ici d’une vraie baguette gratinée jambon fromage, généreuse, qu’on pose au milieu avec une salade croquante et quelques cornichons qui claquent. Le seul piège : le pain détrempé, le fromage blafard, le dessus sec. Alors, comment obtenir à chaque fois ce gratin façon bistrot, en version baguette gratinée express, sans stress ni raté ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 baguette tradition bien cuite (env. 250 g)
- ✅ 140 g de crème fraîche épaisse + 1 c. à café de moutarde
- ✅ 2 tranches de jambon blanc (120 g) + 120 g de fromage râpé (emmental ou comté)
- ✅ 1 c. à soupe d’herbes fraîches, poivre noir + 6 à 8 cornichons
Les bons ingrédients pour une vraie baguette gratinée de comptoir
Tout commence avec la baguette tradition ; bien cuite, croûte déjà ferme, mie serrée. C’est ce support à gratin qui permet d’avoir un dessous sec malgré la garniture. Une baguette trop molle boit tout et ruine l’effet de croûte croustillante qu’on attend d’une baguette gratinée crème fraîche.
Ensuite, le trio gagnant : crème fraîche épaisse, jambon, fromage râpé. Le bon ratio, c’est environ 140 g de crème et 120 g de fromage pour 250 g de pain ; assez riche pour filer, pas assez pour détremper. Emmental pour le côté doux, comté pour la note noisette. Autour, la moutarde, les herbes et le poivre affûtent ce côté recette façon bistrot, surtout servie avec des cornichons bien vifs.
La méthode inratable : mie moelleuse, croûte croustillante, fromage doré
On coupe la baguette en deux dans la longueur pour créer deux barques stables. Posées à plat sur la plaque, elles gardent un dessous sec. On tartine une fine couche régulière de crème, on poivre, on ajoute au besoin une pellicule de moutarde, puis on dispose le jambon plié pour créer des zones plus fondantes. Le fromage tombe ensuite en pluie généreuse, surtout sur les bords.
Cuisson à 210 °C, chaleur tournante ou statique ; 10 à 12 minutes jusqu’aux bulles et aux pointes dorées. Si la couleur manque, 1 minute de grill suffit. On laisse reposer 1 minute, le temps que le fromage se fige légèrement, puis on tranche au couteau-scie. On obtient une recette façon bistrot, chaude, prête en moins de 25 minutes montre en main.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Préchauffer le four à 210 °C, couper la baguette en deux dans la longueur et la poser côté mie vers le haut sur une plaque.
- Technique : Tartiner de crème en couche fine, poivrer, ajouter la moutarde, puis répartir le jambon plié sur toute la surface.
- Cuisson : Couvrir de fromage râpé en insistant sur les bords et enfourner 10 à 12 minutes, éventuellement 1 minute sous le grill.
- Finition : Laisser reposer 1 minute, trancher au couteau-scie, parsemer d’herbes et servir aussitôt avec les cornichons.
Secrets, variantes et accords façon grand bistrot parisien
Version parisienne classique : jambon blanc et emmental, salade verte bien relevée et cornichons. Plus corsée : jambon fumé, comté, poivre appuyé. Version “fond de frigo chic” : restes de charcuterie, fromages mélangés, quelques champignons poêlés, toujours bien gratinés.
On sert cette baguette gratinée jambon fromage sur une grande planche, découpée en tronçons serrés pour l’apéro dînatoire. S’il en reste, un passage de 5 minutes à 180 °C suffit à redonner du croustillant sans sécher la garniture.
En bref
- 🍞 Soir de petite faim, une baguette gratinée jambon fromage façon comptoir parisien devient le plat convivial qu’on pose au centre de la table.
- 🔥 Entre crème fraîche épaisse, jambon plié et fromage râpé, la méthode joue surtout sur le support à gratin et une cuisson très maîtrisée.
- ✨ Quelques secrets de chef, des variantes plus fumées ou végétales et un geste à éviter transforment cette base en véritable recette façon bistrot.
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