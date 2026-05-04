Guêpes à table : si vous ne déplacez pas ces 4 plantes à cet endroit précis, vos repas d’été vont tourner au cauchemar

Un simple déplacement de quelques pots de menthe, basilic, citronnelle et géranium a transformé nos repas d’été en terrasse. Mais l’endroit précis change tout, surtout pour les guêpes.

Les beaux jours reviennent, la nappe sort sur la terrasse, les verres de sirop et les salades de fruits s’alignent… et, comme chaque année, les guêpes débarquent. Cris des enfants, gestes brusques au-dessus de la tarte, spray anti-insectes posé à côté des assiettes : la scène a déjà gâché bien des déjeuners.

Un jour, tout a changé quand ces petits pots d’herbes, jusque-là oubliés sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, ont été déplacés autour de la table. En quelques repas seulement, les guêpes ne tournaient quasiment plus dans les assiettes. Ce simple déplacement de **plantes pour éloigner les guêpes de la table** mérite qu’on s’y attarde.

Pourquoi ces plantes ont coupé net les visites des guêpes

Les guêpes repèrent nos repas grâce à leurs antennes ultrasensibles, programmées pour traquer sucres, fruits juteux et viandes grillées. L’air se charge de minuscules particules de melon, de miel ou de jus, et la table se transforme en véritable phare odorant pour la colonie la plus proche.

La menthe, le basilic, la citronnelle et le géranium odorant diffusent, eux, des huiles essentielles très puissantes (menthol, eugénol, citronellol…). Ensemble, ils créent un véritable « brouillard olfactif ». Ce nuage parfumé sature les capteurs des guêpes, qui perdent la piste de la nourriture et préfèrent s’éloigner plutôt que de chercher à percer ce mur de senteurs.

Les 4 plantes à déplacer exactement autour de la table

Nous avons tous déjà laissé nos aromatiques au bord d’une fenêtre, alors qu’elles auraient dû jouer les gardes du corps au milieu des assiettes. Deux pots de **menthe** bien touffue et un beau pied de **basilic** posés directement sur la table, près des verres et des desserts, ont formé une première ligne de défense. Le parfum frais de la menthe et les notes poivrées du basilic ont suffi à faire chuter drastiquement le nombre de guêpes.

Pour fermer le cercle, **citronnelle** et **géranium odorant** ont été installés dans des pots plus grands, aux quatre coins de la terrasse, à hauteur de vol des insectes. Ce quadrillage crée un dôme odorant autour de la zone de repas. Pour une tablée de 4 à 6 personnes, compter au minimum un pot de menthe, un de basilic sur la table, plus un pot de citronnelle et un géranium autour de l’espace.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Sérénité à table x2 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Associées sur et autour de la table, la menthe, le basilic, la citronnelle et le géranium odorant diffusent en continu un mélange d’huiles essentielles très odorantes. Ce parfum intense masque l’odeur des plats sucrés et brouille le « radar » des guêpes, qui ne parviennent plus à localiser la nourriture et s’éloignent. 💡 Le petit plus : placer les pots du côté d’où vient le vent renforce la barrière aromatique, car les effluves sont poussés directement vers la table. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : laisser les plantes au fond du jardin ou oublier de les arroser. Trop éloignées ou desséchées, elles ne parfument plus assez l’air et laissent le champ libre aux guêpes.

Le bon moment, l’entretien et le geste qui change tout

L’idéal a été d’installer ces pots dès la fin avril, pour que menthe, basilic, citronnelle et géranium aient le temps de s’étoffer avant les chaleurs. Un arrosage régulier garde la terre légèrement humide et favorise l’évaporation des parfums protecteurs. En cas de nid de guêpes proche de la maison, ces plantes restent un complément agréable, mais ne remplacent jamais l’intervention d’un professionnel.

Juste avant que tout le monde ne s’assoie, il suffit de froisser doucement quelques feuilles entre les doigts pour libérer un pic d’odeur et réactiver le bouclier végétal. Pour des repas sereins, on peut garder en tête ce mini-rituel :

La veille : vérifier l’arrosage et la place des pots autour de la table.

Le jour J : rapprocher menthe et basilic des plats les plus sucrés.

Avant de servir : froisser quelques feuilles et éviter les gestes brusques si une guêpe s’aventure quand même.