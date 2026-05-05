Taupes au jardin : cette erreur moderne que les anciens évitaient et qui appauvrit discrètement votre sol

Au mois de mai, les taupes au jardin affolent les amateurs de gazon parfait, mais rassuraient autrefois les anciens. Que savaient-ils de ces monticules que les paysagistes ont oubliés ?

Mai, fin d’après-midi. On coupe le moteur de la tondeuse et le constat tombe : la pelouse toute neuve est criblée de petits volcans de terre. Réflexe moderne bien connu : parcourir internet pour trouver au plus vite comment chasser les taupes et sauver le fameux gazon parfait.

Les anciens n’auraient jamais réagi ainsi. Devant ces monticules, ils voyaient surtout la preuve d’une terre souple, fraîche et pleine de vie, et laissaient ce petit terrassier travailler pour eux. Leur façon de gérer les taupes au jardin, bien avant les paysagistes, peut encore nous inspirer.

Pourquoi la taupe au jardin est d’abord un signe de bonne santé du sol

La taupe d’Europe est un petit mammifère carnivore, presque aveugle, qui mange surtout vers de terre et larves, parfois plus de la moitié de son poids par jour. Elle creuse un réseau de 100 à 200 m de galeries dans les 15 à 30 cm supérieurs du sol. Si elle s’installe chez vous, c’est parce que la terre est assez meuble, fraîche et riche pour l’attirer : ces taupinières de mai sont donc avant tout un diagnostic éclair d’un sol sain, très loin d’une surface compacte et fatiguée.

Ce que les anciens laissaient faire à la taupe… à votre place

En sillonnant le sous-sol, la taupe aère naturellement la terre, améliore le drainage et permet aux racines de mieux respirer. Elle traque aussi vers blancs, limaces, courtilières et autres larves qui ravagent les cultures. Les anciens laissaient donc ce grand nettoyage de printemps se dérouler, puis récupéraient la terre ultra fine des taupinières, simplement émiettée et mélangée à un peu de sable, pour obtenir un terreau de semis gratuit.

L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 PRODUITS CHIMIQUES ACHETÉS Aucun Pourquoi ça fonctionne ? En laissant la taupe aérer et nettoyer le sol là où elle ne gêne pas, tout en l’éloignant des zones sensibles par des odeurs et quelques barrières physiques, le jardin reste fertile sans recours aux produits toxiques. Le petit plus : Garder toujours un seau pour récupérer la terre des taupinières et l’utiliser ensuite pour les semis ou rempotages. À NE JAMAIS FAIRE : Tenter d’éradiquer toutes les taupes avec des produits chimiques ou un piégeage massif, au risque d’appauvrir durablement le sol.

Comment protéger ses massifs sans déclarer la guerre aux taupes

Nous avons tous déjà soupiré devant un rosier défiguré ou une pelouse bosselée, mais la solution n’est ni le poison ni le piégeage massif, d’ailleurs très encadré par la loi. Les anciens posaient plutôt des limites discrètes : grillage anti-taupes sous un nouveau gazon, euphorbe épurge plantée en bordure, poignées de poils de chien ou de cheveux glissées dans les galeries ou au pied des rosiers pour diffuser une odeur de prédateur, purin de sureau, gousses d’ail écrasées, chiffon au liquide vaisselle citronné, sans oublier les bouteilles en plastique sur un bâton qui vibrent au vent et finissent par faire déménager l’animal vers un coin du jardin où il ne gêne plus.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Taupinières au printemps : ces 7 astuces méconnues pour retrouver un jardin net sans tuer les taupes»