Jardin : ce geste avec votre mangeoire en mai met en danger les oisillons, la LPO demande d’y renoncer
En mai, votre mangeoire débordante de graines de tournesol semble protéger les petites mésanges du jardin. Et si ce réflexe généreux fragilisait en silence leurs oisillons ?
Au petit déjeuner, les mésanges bleues virevoltent encore autour de la mangeoire à oiseaux, que vous avez remplie tout l’hiver de graines de tournesol. En ce mois de mai, la mangeoire pleine de tournesol reste accrochée ; ce geste réconfortant semble évident, presque impossible à remettre en cause.
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) tire pourtant la sonnette d’alarme : continuer à nourrir les oiseaux au printemps avec des graines de tournesol fait exactement l’inverse de ce que l’on croit. Les oisillons perdent en santé, en apprentissage… et parfois en chances de survie.
Pourquoi le tournesol a sauvé vos oiseaux… mais seulement cet hiver
En hiver, la mangeoire a vraiment sauvé des vies. Quand le gel a vidé le jardin de ses graines et baies, les passereaux des jardins ont dépensé jusqu’à 30 % d’énergie en plus pour se réchauffer. Ultra grasses (40 à 50 % de lipides), les graines de tournesol ont joué le rôle de doudoune comestible. Mais dès la fin mars, la nature offre de nouveau insectes et bourgeons, et la LPO recommande d’arrêter le nourrissage.
En mai, la mangeoire pleine brouille l’apprentissage des oisillons
Nous avons tous déjà pensé qu’une mangeoire bien garnie rassurait les familles d’oiseaux. À partir d’avril, les adultes entrent en période de nidification et doivent nourrir leurs poussins avec un régime 100 % insectes pendant deux à trois semaines : chenilles, pucerons, araignées, riches en protéines pour les os et le plumage. Un oisillon gavé de tournesol, c’est un peu comme un nourrisson nourri de chips. Les parents, aimantés par le buffet, sortent moins chasser, les jeunes n’apprennent pas, certaines pontes ont été avancées avant le pic d’insectes, et la mangeoire chaude concentre salmonellose, trichomonose, poxvirose et prédateurs.
Le bon geste en mai : décrocher en douceur, et laisser le jardin nourrir
La solution n’est pas de couper net du jour au lendemain. Selon la LPO, mieux vaut organiser un sevrage sur 7 à 10 jours : diminuer progressivement les quantités, remplir un jour sur deux, puis espacer encore jusqu’à laisser la mangeoire vide. Ensuite, elle a été démontée, lavée à l’eau chaude avec un désinfectant doux, bien séchée, puis rangée au sec jusqu’à l’hiver prochain.
Pendant la belle saison, l’aide la plus sûre reste l’eau : une coupelle peu profonde, à l’ombre, nettoyée et remplie chaque semaine, sans pesticide autour. Le reste, c’est au jardin de le fournir. Herbes un peu plus hautes, moins de produits chimiques, lavande, lierre ou haies variées attirent la ressource en insectes et en chenilles ; une mésange bleue peut en attraper 300 à 1 000 par jour pour sa nichée.
En bref
- En mai, la Ligue pour la Protection des Oiseaux alerte jardiniers : une mangeoire à oiseaux remplie de graines de tournesol menace les oisillons. 🐦
- Continuer à nourrir les oiseaux au printemps avec des graines très grasses brouille l’apprentissage de chasse, perturbe la reproduction et favorise certaines maladies aviaires. ⚠️
- Un sevrage de la mangeoire et un jardin plein d’insectes changent discrètement la donne pour les familles de mésanges et autres passereaux. 🌿
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