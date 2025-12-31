Cheveux rêches, cassants, ternes : ce réflexe que vous avez sous la douche détruit votre fibre sans que vous le sachiez

Cheveux doux et souples, l'hiver, beaucoup constatent une matière rêche malgré masques et huiles. On accuse le froid, les bonnets, parfois le shampoing. Pourtant, dans la salle de bain, un geste fait presque l'unanimité et suffit à transformer les longueurs en paille au fil des semaines.

Ce geste, c'est le réflexe de brosser ses cheveux mouillés juste après la douche, serviette nouée, brosse à la main pour éliminer les nœuds avant de s'habiller. Sur le moment, la chevelure paraît plus docile. En réalité, ce timing précise où la fibre est au plus fragile.

Cheveux mouillés : ce que votre fibre subit sous la brosse

À l'état sec, le cheveu forme une sorte d'armure : la cuticule, composée de petites écailles imbriquées, protège le cœur de la fibre où se trouve la kératine. Sous l'eau, tout change. Les écailles se soulèvent, la kératine se gorge d'eau, le cheveu se gonfle, s'allonge et perd une grande partie de sa résistance.

Quand on passe une brosse sur des cheveux mouillés, la pression écarte encore ces écailles déjà ouvertes. La fibre subit des micro-déchirures invisibles, qui fragilisent la tige de la racine jusqu'aux pointes. Sur le long terme, cela se traduit par fourches, casse à répétition, perte de brillance et cette sensation de rugosité au toucher.

Douche brûlante, eau calcaire : le combo qui aggrave l'effet paille

Les conditions de la douche accentuent ce phénomène. Une eau très chaude ouvre démesurément les écailles, rendant le cheveu encore plus vulnérable. Quand l'eau est dure, le calcaire, composé surtout de carbonate de calcium et de magnésium, se dépose sur la fibre. Il forme une pellicule qui la rend rêche et poreuse, tout en empêchant les soins hydratants de pénétrer correctement.

Un jet puissant, des shampoings frottés avec vigueur ou trop fréquents fragilisent aussi la tige capillaire. Cuir chevelu irrité, longueurs alourdies, les cheveux s'abîment plus vite. Loin de la douche, d'autres habitudes étouffent le cuir chevelu : "Le port d'une casquette en faisant du sport peut emprisonner la sueur et les saletés sur le cuir chevelu," explique le Dr González, dermatologue clinicienne, citée par Mujerhoy. Elle ajoute que "ce phénomène peut provoquer des irritations, voire la prolifération de champignons ou de bactéries s'il n'est pas correctement lavé," un scénario qui illustre bien ce qui se joue quand la tête manque d'aération.

La bonne routine sous la douche pour des cheveux doux, sans casse

Pour casser ce cercle vicieux, tout commence avant la douche. Démêler délicatement sur cheveux secs limite la formation de nœuds pendant le lavage. Sous l'eau, mieux vaut un shampoing doux, massé sans gratter, avec une température tiède et une fréquence limitée à deux ou trois fois par semaine. À la sortie, on tamponne les longueurs avec une serviette, idéalement en microfibre, sans les tordre ni les frotter.

Le démêlage se fait ensuite, quand les cheveux sont seulement humides, avec un peigne à dents larges en bois ou en corne, ou simplement aux doigts, des pointes vers les racines. Un dernier rinçage à l'eau minérale mélangée à un peu de vinaigre de cidre aide à refermer les écailles. On termine par quelques gouttes d'huiles végétales et on réserve la brosse aux cheveux parfaitement secs.