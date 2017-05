Comment je suis devenue accro au Hand Spinner

Le nouveau jouet favori des enfants a tout naturellement trouvé sa place dans ma poche. Mais d'où vient la hype autour de ce jouet ?

Est-ce la nostalgie de la cour de récrée qui m'a poussée à mettre la main sur un Hand Spinner ? Petite, j'ai toujours été fascinée par les jouets que l'on utilisait à l'école, des osselets aux billes, en passant bien entendu par les pogs. Quand j'ai découvert le Hand Spinner, nouvelle hype du moment, je me suis dit : "Meh. Un truc qui tourne ? Très peu pour moi." Mais ça, c'était avant de le tester.

Mais déjà, le Hand Spinner, c'est quoi ? A l'origine, c'est un jouet qui était destiné aux enfants autistes ou hyper-actif, afin de les aider à se détendre, à lutter contre l'anxiété. Le principe est simple : faire tourner une hélice entre ses deux doigts, grâce à un roulement à billes. Très vite, tous les enfants sont devenus accros, et s'amusent désormais à faire des figures avec. En équilibre sur un doigt, sur le bout de son nez, sur un stylo… Un véritable exercice de style qui amuse petits et grands.

Afin de mieux comprendre la fascination autour de ce jouet, j'ai décidé de le tester. Et tout de suite, je me suis prise au jeu. Très vite, on s'amuse à faire tourner la petite hélice, à tenter de conserver le jouet en équilibre, et c'est bien plus difficile que ce que l'on pourrait croire. Au final, c'est presque sans s'en rendre compte que l'on finit par jouer avec le Hand Spinner, inconsciemment. Cela passe le temps, c'est tout aussi efficace qu'une balle anti-stress, mais en beaucoup plus fin.

Reste à savoir si la hype va durer… Ou pas.