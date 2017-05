Vous ne pourrez vous rendre dans votre bureau de vote pour le second tour des élections présidentielles ? Voici comment voter par procuration.

Le 7 mai prochain, vous ne pourrez aller voter pour le second tour des présidentielles et vous ne voulez pas compter parmi les votes abstentionnistes. Il vous reste peu de temps, mais il est encore possible d’établir une procuration.

Une procuration peut être réalisée à tout moment et jusqu’au jour du vote. Mais, dans la pratique, la personne à qui vous confiez votre voix pourrait ne pas pouvoir voter si la mairie n’a pas reçue la procuration à temps. Alors après le 4 MAI, il sera peut-être trop tard ! Voici comment s’y prendre.

Première étape : Choisir la personne qui vous représentera le jour du vote

Vous êtes alors le mandant, la personne qui donne sa procuration. Une condition majeure dans le choix de votre mandataire : que cette personne soit sur les listes électorales de la même commune que vous (mais pas forcément du même bureau de vote). Il faut aussi que la personne choisie n’ait pas reçu d’autre procuration en France. En revanche elle peut avoir reçu une deuxième procuration établie à l’étranger.

Si vous votez à l’étranger, votre mandataire doit être inscrit sur la même liste consulaire que vous, sans être obligatoirement électeur du même bureau de vote. Il ne doit pas détenir plus de 3 procurations, dont une seule établie en France.

Contrairement à ce qui se passait auparavant, votre mandataire ne recevra aucun avis de confirmation de la part des autorités.

S’il n’y a aucun critère énoncé par la loi pour choisir la personne qui votera pour vous, il vaut mieux vous tourner vers une personne de confiance ! Au moment de déposer le bulletin dans l’urne, votre mandataire, auquel vous aurez transmis vos consignes de vote, sera libre de les suivre … ou pas !

Deuxième étape : Remplir le formulaire de procuration et le déposer

Ce document peut vous être remis au guichet d’un commissariat de police, d’un poste de gendarmerie, ou du tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. A l’étranger, ce sont les consulats et les ambassades qui vous remettront le formulaire de procuration. Il faudra le remplir absolument de façon manuscrite et le remettre aux autorités une fois complété.

Si vous ne pouvez pas vous déplacer et que vous pouvez vous en justifier par un certificat médical ou un justificatif d’infirmité, les autorités pourront venir à vous. La demande de déplacement doit alors être faite par écrit et accompagnée de votre justificatif.

Vous avez aussi la possibilité de télécharger ce formulaire de procuration en 2 pages sur Internet et de le remplir chez vous. Mais il faudra de toutes façons le déposer auprès du commissariat, de la gendarmerie ou du tribunal d’instance.

Pour remplir le formulaire de procuration, en plus des données vous concernant, vous avez seulement besoin de connaître l’état-civil précis de votre mandataire, ainsi que sa date de naissance.

Troisième étape : Le jour du vote

Le jour du vote, votre mandataire se rendra dans VOTRE bureau de vote muni de sa pièce d’identité et il indiquera voter en votre nom. Le président du bureau de vote vérifiera dans les registres qu’il y a bien une procuration en ce nom avant de valider son vote. Votre mandataire votera une deuxième fois en son propre nom, dans son bureau de vote si il est différent du vôtre.

A savoir : même si vous avez donné une procuration, vous pouvez toujours voter en personne à condition de vous présenter au bureau de vote avant votre mandataire.