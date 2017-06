Comprendre le langage de votre chat

Impossible de deviner ce qui se trame derrière sa petite tête poilue ? On peut vous aider !

Les propriétaires de chats ont probablement tous en commun le rêve secret de pouvoir un jour comprendre distinctement le langage de leurs chats. Cela n’est hélas pas encore possible, mais il existe tout de même des expressions et des sons que l’on sait désormais comprendre et analyser sans trop de difficultés.

Les vocalises et les miaulements du chat

Sachez par exemple que le chat utilise 16 vocalises différentes, un peu moins pour le chaton qui n’en utilise que neuf.

Mais la vocalise n’est pas la seule donnée qui va différencier un son d’un autre, c’est surtout la tonalité qui donnera tout de suite une couleur et une humeur à la complainte ou à la déclaration de votre chat.



Si par exemple votre chat miaule sans arrêt, avec peu de silences entre chaque miaulement, c’est surement pour vous exprimer sa joie du moment, ou son excitation face à une situation qui l’amuse ou le surprend.

A contrario, si votre chat émet des miaulements très courts, avec de longs silences, c’est qu’il y a un problème, quelque chose qui l’inquiète ou qui lui fait peur. C’est en fait un son hérité de celui des bébés chats quand ils doivent alerter leur mère.

Ronronnement social

Parlons du célèbre ronronnement du chat maintenant, même s’il est généralement associé au plaisir du chat, il est aussi assez commun pour simplement créer un lien de communication avec sa maman (ou son maître). Un chat en souffrance peut aussi ronronner sans raison, si ça n’est une douleur lancinante. Si votre chat ronronne tout seul dans son coin sans que vous compreniez pourquoi, et a un comportement anormal, vérifiez qu’il n’a pas un problème.

Si votre chat crache ou siffle, laissez le tranquille, c’est qu’il est très énervé ou alors qu’il a vraiment peur d’un élément extérieur (autre chat, oiseau, enfant agité, etc.)

Body language

Si ses oreilles sont tournées vers l’arrière, c’est qu’il se met en défense. A contrario si elles sont tournées vers l’extérieur, c’est qu’il est sur l’offensive.

La queue dressée du chat peut aussi signifier un agacement. Si la queue bouge, il est possible que le chat veuille vous sauter dessus, amicalement, par jeu, ou carrément pour vous attaquer, tout dépend du caractère de votre animal !

Tout ceci est de toutes manières à adapter à votre propre chat et à ses habitudes et son environnement. Peut-être avez-vous d’ailleurs relevé des comportements tout à fait clairs chez votre chat ? Racontez-nous ça en commentaires !