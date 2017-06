Découvrez 5 artistes du quilling moderne

Eh non ! Le quilling ne se limite pas aux kits de loisirs créatifs pour enfants ! On peut même s’en inspirer pour de magnifiques réalisations qui ne manqueront pas de surprendre.

Le quilling est une technique de décoration qui utilise de fines bandes de papier enroulées et fixées sur un support. On obtient alors un tableau en trois dimensions. En vogue aux Etats-Unis, le quilling (ou paperolles, comme on dit au Québec) est moins connu et pratiqué de notre côté de l’Atlantique où on le trouve vieillot. Et pourtant des artistes utilisent cette pratique pour des réalisations inspirantes et contemporaines.

Petit tour d’horizon au monde du papier !

Le quilling a déjà fait le tour du monde ! On pense que ses débuts remontent à l’invention du papier, au 2e siècle, en Chine. Il est fort probable que les techniques de bandes de papier enroulées se sont développées parallèlement à l’origami. A la Renaissance, la technique était utilisée par les religieux d’Europe pour décorer les objets de culte, avant de devenir une activité passe-temps pour les dames de la haute société. C’est avec ces femmes que l’art du papier enroulé a traversé l’Atlantique pour coloniser l’Amérique. Il y a pris le nom de quilling et s’est fait oublier. Le développement industriel a permis sa renaissance au 20e siècle aux Etats-Unis avec le renouvellement des matériels et des techniques. Et cela donne des réalisations très modernes, loin des ornements floraux aux tons surannés. Voici cinq artistes qui ont fait du quilling une spécialité.

1 - Yulia Brodskaya

Designer graphique russe installée à Londres, Yulia Brodskaya abandonne rapidement l’ordinateur au profit du papier. Aujourd’hui elle dessine avec des bandes de papier et sa réputation dans le domaine de l’illustration en papier n’est plus à faire. Elle excelle aussi bien dans le portrait, dans le paysage, que dans la mise en valeur de mots ou de slogans.

Embrace Une publication partagée par Yulia Brodskaya (@yulia_brodskaya_artyulia) le 18 Avril 2017 à 2h40 PDT

Things I have found in my archives...10 Une publication partagée par Yulia Brodskaya (@yulia_brodskaya_artyulia) le 8 Avril 2017 à 10h29 PDT

Topaz Une publication partagée par Yulia Brodskaya (@yulia_brodskaya_artyulia) le 20 Déc. 2016 à 13h59 PST

2 et 3 - Stallman

Stallman, c’est le duo d’artistes Stephen Stum et Jason Hallman. Ensemble ils créent des tableaux faits d’enchevêtrements de bandes de papier, où la couleur se la joue en camaïeu. Avec Stallman, le quilling prend place dans les galeries d’art où le duo expose ses créations hypnotisantes.

Across the Universe 36x60" on view with @laurarathefineart at @contextartmiami BOOTH #227 Une publication partagée par Stallman Studio (@stallmanstudio) le 2 Déc. 2016 à 14h19 PST

4 - Sena Runa

Sum of two parts http://stallmanstudio.com/project/sum-of-two-parts/

Artiste turque installée à Istanbul, Sena Runa a quitté son emploi dans les ressources humaines pour se consacrer totalement à sa passion pour le quilling. Elle crée des sculptures de papier qu’elle intègre parfois dans de charmants tableaux.

Camera for "B" #senaruna #quilledpaperart senaruna.etsy.com Une publication partagée par Sena Runa (@senaruna) le 23 Mai 2017 à 6h57 PDT

Fire cannot kill a dragon #khaleesi #gameofthrones #dragon #quilledpaperart #senaruna senaruna.etsy.com Une publication partagée par Sena Runa (@senaruna) le 7 Mai 2016 à 7h41 PDT

Be a #flamingo in a flock of pigeons senaruna.etsy.com #senaruna #paperart #quotesoftheday Une publication partagée par Sena Runa (@senaruna) le 30 Mars 2017 à 9h35 PDT

✨never st p dreaming✨ #senaruna #quilledpaperart senaruna.etsy.com Une publication partagée par Sena Runa (@senaruna) le 17 Août 2016 à 6h55 PDT

5 - Natacha Molotkov

C’est en Angleterre que la sibérienne Natacha Molotkova s’est installée et a créé PaperGraphic. Elle utilise le quilling en le mêlant avec des techniques contemporaines pour réaliser les illustrations ou les typographies demandées par ses clients.