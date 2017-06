Des infos peu courantes sur les grossesses ? C'est par ici !

Les femmes enceintes ont un nouveau lieu pour répondre à toutes leurs questions sur la grossesse.

En cas d'interrogation, notre principal réflexe est généralement de se tourner vers le web. En particulier lorsqu'il s'agit de sujets sur lesquels on se pose des millions de questions, comme une grossesse par exemple. Bien sûr, il faut faire attention à ce que l'on lit sur les différents sites. Pour éviter de tomber sur de mauvaises informations, Kévin Taulera a décidé de lancer son propre site, et de proposer aux lecteurs et lectrices des papiers de fond sur tous les sujets qui touchent les femmes enceintes.

"J'ai lancé le site peu après la naissance de ma fille. L'idée est d'aller profond dans des sujets peu traités sur le web." Pourquoi ? Parce qu'il trouvait que certaines thématiques étaient traitées de façon trop succincte sur les autres sites. Sa promesse ? Délivrer des informations complètes, quitte à faire des textes un peu longs, afin de pouvoir répondre à toutes les questions des futurs parents.

Sur le site, www.infos-grossesse.fr, on trouve aussi bien des informations sur la conception, la grossesse et l'accouchement, que des sujets qui touchent au post-accouchement, aux enfants ou à la puériculture.

Un site complet qui répond à un maximum de questions, en somme !