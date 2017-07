Doctor Who : le nouveau héros est une femme et ça change tout

Bye bye Docteur, hello Docteure ! L'annonce a enfin été faite, le 13ème héros de la saga Doctor Who sera une héroïne, Jodie Whittaker. Et c'est une excellente nouvelle.

Doctor Who n'est définitivement pas une série comme les autres. Elle existe depuis… 1963 ! Jolie longévité, n'est-ce pas. Lancée il y a un peu plus de 50 ans, elle a su résister grâce aux changements de personnages : en effet, grâce à la régénération, le héros peut changer de visage régulièrement et a jusqu'à présent pris 12 visages différents, tous masculins.

Depuis le retour de la série en 2003 (elle avait été annulée en 1996 avant de revenir plus forte que jamais), le Docteur a pris les traits de Christopher Eccleston, David Tennant, Matt Smith et enfin Peter Capaldi. Ce dernier a annoncé son départ il y a quelques mois et depuis la fin de la saison, les fans attendaient de savoir qui allait bien pouvoir le remplacer.

La bonne nouvelle ? La BBC a enfin choisi de faire confiance à une femme pour ce rôle. A compter de la saison prochaine, c'est Jodie Whittaker que l'on retrouvera dans la peau du Docteur. Cette dernière est bien connue du public britannique, puisqu'elle était l'une des stars de la série Broadchurch. L'occasion pour elle de côtoyer Chris Chibnall, nouveau showrunner de Doctor Who, mais aussi David Tennant, ancien interprète du héros, ou encore Arthur Darvill, qui a joué Rory, compagnon de Matt Smith.

Mais pourquoi autant de hype autour de ce choix ? Tout simplement parce que, en choisissant de mettre en avant une femme, Doctor Who prouve une fois de plus sa capacité à évoluer, en dépit des critiques. Car pour de nombreuses personnes, seul un homme peut interpréter un tel rôle. Jodie Whittaker va rapidement leur prouver le contraire ! Enfin, les petites filles vont pouvoir s'identifier plus facilement au personnage et ça, c'est une excellente chose.

Avec ce choix de casting, Doctor Who évolue dans le bon sens. Après avoir évoqué des sujets comme le changement de sexe (à travers la régénération du Master / Missy), et fait appel à des compagnons bi, gay ou encore racisés, la série britannique prouve qu'elle est toujours en accord avec son temps. Une bonne raison de continuer à regarder.