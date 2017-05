Drone Racing League, la technologie n’en a pas fini !

Un intérêt particulier pour les drones ?

La Drone Racing League (DRL) est la première organisation privée à effectuer des courses de drones. Elle a été fondée par Nicholas Horbaczewski en 2015.

Avec des parcours toujours plus impressionnants et ses vidéos qui en mettent plein la vue, la compagnie cherche à faire connaitre ses pratiques aux yeux du monde...

Les vidéos diffusées par la DLR sont toutes plus spectaculaires les unes que les autres, tournées à la hollywoodienne, les décors et la manière de filmer participent à donner aux vidéos des allures de séries américaines avec des noms d’épisodes toujours plus attractifs : « Miami Light », « L.A Apocalypse », « Project Manhattan », « The Ohio Crash site », …

Avec un budget s’élevant à plus de 10 millions de dollars, les compétions organisées par la DLR disposent de leur propre règlement, ce qui confère à l’organisation une totale indépendance.

Et ce ’"sport" attire l’attention de plus en plus de spectateurs puisque la DRL a réussi à obtenir les premiers contrats de retransmission télévisée dès 2016 : ESPN pour les USA mais également Sky pour l’Angleterre et ProSiebenSat pour l’Allemagne.

Nicholas Horbaczewski se confie à Le Monde : « On a analysé toutes les raisons qui en faisaient un événement amateur pour le transformer en quelque chose de professionnel. »

Alors séduit ?