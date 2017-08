En concert avec… Coldplay

Il y a des groupes qui ne payent pas de mine à la radio, et qui se dévoilent complètement en concerts. Coldplay fait partie de ceux-là.

On ne va pas se mentir : Coldplay n'est pas le groupe qui m'a le plus fait décoller, en terme de musique. Bien sûr, j'ai quelques morceaux dans ma playlist, et il m'est arrivé de m'époumoner sur Viva la Vida en soirée. Mais pour autant, il ne me serait jamais venu à l'idée d'aller les voir en concert.

Pourtant, à force d'entendre mes amis vanter les mérites du groupe en live, je me suis posé la question : est-ce que je passe à côté du spectacle de ma vie ? Comme le hasard fait bien les choses, le groupe britannique passait au Stade de France, et j'ai eu la chance d'être invitée. L'occasion de me faire changer d'idée était trop belle pour être ratée ! Quelques révisions plus tard (merci Spotify) histoire de connaître les nouveaux morceaux, me voilà installée, mon petit bracelet lumineux serré autour du poignet.

Et dès les premières notes, je me suis retrouvée embarquée. Coldplay donne tout, dès les premières chansons. Petites lumières dans le public, explosion de poudre colorée façon arc en ciel, feux d'artifice… Pendant 2 heures, ça n'arrête pas. Plus qu'un concert, on assiste à un véritable show son et lumières. Impossible de ne pas se laisser embarquer dans l'ambiance !

Si vous n'aimez pas les concerts statiques, c'est tant mieux : Chris Martin a la bougeotte, il court, danse, se roule par terre… Et le groupe joue à trois endroits différents du Stade : la scène principale, le milieu et le fond de la fosse. Personne n'est oublié, même les personnes qui sont le plus mal placé !

Décidément, Coldplay n'a pas usurpé sa réputation. Le groupe est l'un des groupes les plus impressionnants que j'ai eu l'occasion de voir sur scène. La preuve qu'avant de juger un artiste, il est bon de l'écouter aussi bien tranquillement chez soi que de le voir en live, si vous en avez l'occasion !