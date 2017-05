Kampung Pelangi, l'incroyable village arc-en-ciel d'Indonésie

En rajoutant des couleurs à leurs maisons, leurs habitants de ce bidonville ont réussi à sortir de la misère dans laquelle stagnait leur village.

Il y a des miracles qui tiennent à pas grand chose. Celui-ci est dû à Slamet Widodo, le directeur de l'école secondaire de Kampung Pelangi.

L'homme, âgé de 54 ans, cherchait le moyen de réhabiliter son village et sa communauté. Il a proposé de peindre l'ensemble des 232 maisons de toutes les couleurs et ce projet a été soutenu par le gouvernement indonésien qui a investi 22 467$ en peinture et autres accessoires. Tous ont encouragé l'implication active des villageois dans l'amélioration de leurs foyers.

Désormais, Kampung Pelangi, ancien bidonville, offre un spectacle étonnant, vivant, rempli de dessins créatifs, à cent lieues de son passé de misère. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, les touristes ont commencé par affluer pour photographier le flamboyant village et inonder Instagram... Alors des boutiques de souvenirs et des petites échoppes alimentaires ont vu le jour et ont donné un coup de fouet à l'économie locale.

En plus de remplir la ville avec cet art joyeux, les résidents entreprennent maintenant le nettoyage de la rivière voisine ! On ne les arrête plus et c'est extra !

Depuis ce succès, plusieurs bidonvilles ont emboîté le pas et connaissent à leur tour un succès bénéfique à tous.

