La Forêt Interdite, le nouvel espace des Studios Harry Potter à Londres

Les studios Harry Potter dévoilent leur nouveau décor... En mars, il sera désormais possible de déambuler dans la Forêt Interdite. C'est Dumbledore qui ne doit pas être content ! Trop dangereux !

Une ouverture attendue par des millions de fans !

En mars 2015, les studios Harry Potter avaient ouvert leurs portes Au Poudlard Express. C'est désormais au tour de la Forêt Interdite d'intégrer les attractions du parc. La visite promet d'être exceptionnelle ! A l'entrée, on nous fournira capes et lanternes pour pouvoir s'enfoncer au cœur de cette intrigante et effrayante forêt. 19 arbres géants (plus de 3,5 mètres) ont été "plantés", impressionnant par leurs tortueuses racines. Hagrid accueillera les visiteurs, sans doute pour les prévenir de la présence de Aragog et de Buck...

A vos tickets

Lieu emblématique de la saga Harry Potter, la forêt Interdite joue un vrai rôle dans l'histoire des sorciers de Rowling et ses différents rebondissements. C'est là-bas qu'on croise des centaures, des licornes, des loups garous... Ce nouvel espace du parc promet plein de surprises également ! Rendez-vous le 31 mars pour nous immerger dans ses sous-bois. Enfin... si on ose !