La manucure "règles", pour briser le tabou

Lassée par le tabou qui entoure nos menstruations, une nail-artiste a décidé de réaliser un nail art tampons, hyper décomplexant.

Les règles ? Ah non ma bonne dame, on n'en parle pas. C'est sale, c'est intime, c'est un problème de femmes.

Ah bon ? Eh bien non. A cause des tabous sur les menstruations, les adolescentes n'osent pas forcément acheter des protections hygiéniques, même en France. Et ailleurs dans le monde, dans des pays moins développés, le tabou est tel que les femmes sont carrément mises à l'écart, jugées comme impures, pendant "cette période du mois".

De partout, des initiatives se développent pour tenter de faire comprendre au grand public que ce sujet ne devrait absolument pas être un tabou. A l'instar d'Annelies Hofmeyr, une nail-artiste canadienne qui a créé une manucure inspirée par les tampons. Assez facile à réaliser, ce nail art demande juste un vernis rouge et un vernis blanc. Un des petits fils bleus, pour renforcer l'effet "tampon" !

Bon, il faut bien l'avouer, on ne s'imagine pas porter cette manucure au quotidien. Mais le résultat a au moins eu l'avantage de faire parler de lui. Avec aussi bien des commentaires élogieux que des critiques. La jeune femme n'est pas la seule à avoir cette idée. Il suffit de regarder le hashtag #PeriodManicure pour trouver de nombreux exemples assez étonnants, et parfois très élégants. Un bon moyen de faire taire ceux qui voudraient que le sujet des règles reste bien enfoui... Au fond de nos culottes !