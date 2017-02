On ne peut l’ignorer : la Saint-Valentin approche ! Chaque année, le 14 février est une invitation à choyer son amoureux, son amoureuse. Mais connaissez-vous l’origine de la St Valentin ? Et savez-vous comment se fête ce jour spécial autour du monde ? On vous dit tout.

L’origine de la Saint-Valentin

On ne connaît aucune origine antique à cette fête. On évoque parfois un rapport avec une fête romaine, mais rien n’est confirmé. Contrairement à ce que son nom pourrait faire penser, la Saint-Valentin est une fête laïque. Il semblerait que trois saints portent le prénom de Valentin, tous martyrs. Ils sont fêtés le 14 février à partir de 495. C’est en 1969 que Valentin disparaît du calendrier romain. Que Saint Valentin ait été désigné comme saint patron des amoureux par l’Eglise Catholique est assez incertain…

En fait, la connotation amoureuse de la Saint Valentin est apparue en Angleterre au 14ème siècle. On croyait alors que le 14 février était le jour où s’appariaient les oiseaux. A la cour d’Angleterre, chaque homme célibataire se voyait associé par hasard à une jeune fille, et valentin et valentine s’offraient secrètement petits cadeaux et billets doux tout au long de la journée. C’est à cette époque aussi que sont inventées de nombreuses légendes à propos de Saint Valentin.

La tradition d’échanges de messages amoureux, les « valentines », commence à se répandre en Europe au cours du 17ème siècle, puis gagne l’Amérique du Nord. Vers 1840, les USA voient le début de la production de masse de cartes pour la Saint-Valentin. Aujourd’hui cette fête est connue dans le monde entier.

La Saint-Valentin autour du monde

Selon les pays, la Saint-Valentin est strictement réservée aux amoureux, ou bien concerne aussi les amis, et d’une manière générale tous ceux qui comptent dans la vie.

* En France, la Saint-Valentin se veut la fête de l’amour et des amoureux. On compte qu’environ 60% des couples la célèbreront.

* Dans les pays anglo-saxons, traditionnellement, on fête l’amour et l’amitié dans un sens très large. Petits et grands envoient des cartes couvertes de cœurs, de motifs rouges ou roses, des cartes que l’on ne signe pas. Le message « Be my Valentine » est une invitation à être celui ou celle qui recevra les attentions et petits cadeaux de cette journée spéciale.

* En Estonie, comme en Finlande, la Saint-Valentin, c’est la fête de l’amitié.

* En Espagne, au Brésil ou en Colombie, l’amour est célébré à d’autres moments de l’année.

* Au Japon, ce sont les fabricants de chocolat qui ont lancé la Saint-Valentin dans les années 1950. C’est donc une fête commerciale où il revient aux femmes d’offrir des chocolats aux hommes de leur entourage (amoureux, collègues de travail, patron, parents, amis… ). Les hommes devront attendre le 14 mars, le « Jour Blanc » pour, en retour, offrir chocolat blanc, bijoux ou lingerie blanche. Le cadeau devra avoir une valeur trois fois supérieure au cadeau reçu. Evidemment il n’est pas très bon signe pour une femme de ne pas avoir de cadeau en retour… La Corée du Sud, Taïwan et Hong-Kong sont sous l’influence de ce concept.

* La Saint-Valentin est devenue plutôt populaire en Afrique, dans les pays du Maghreb, ainsi qu’au Liban ou en Irak, en particulier chez les jeunes et les citadins. Les couples s’offrent des fleurs et du chocolat au Maghreb et organisent des sorties, romantiques ou festives. L’Afrique danse pour la Saint-Valentin ! Petite particularité en Afrique du Sud : les femmes porteront le nom de leur chéri sur leur manche.

* En Asie, le concept de la Saint-Valentin est arrivé assez tardivement, dans les années 1980 environ. Si dans certains pays, comme la Chine, cela se passe en douceur, il n’en est pas de même dans tous les pays. Les hindouistes ultra conservateurs s’opposent fermement aux effusions des amoureux en public et menacent de conduire au mariage forcé les couples trop démonstratifs. Au Cambodge, on redoute les débordements liés à une vision biaisée de la Saint-Valentin. En effet les associations de lutte contre le Sida observent une augmentation des contaminations à cette période…

* En Arabie Saoudite, fêter la Saint-Valentin est tout simplement interdit, du fait que ce soit une fête païenne. Si certains la célèbrent quand même, c’est en toute discrétion…

Le saviez-vous ?

Tous les ans, à Vérone, en Italie, des milliers de lettres sont adressées à la très romantique Juliette Capulet ! Un jury se réunit d’ailleurs pour décerner aux trois meilleures lettres un prix en l’honneur des amants mythiques. Et une équipe internationale, financée par la ville, s’occupe de répondre à ces courriers venus du monde entiers !