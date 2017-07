Les 3 articles féministes à lire cette semaine #13

Chaque semaine, je vous propose 3 articles féministes à lire attentivement. Prenez des notes !

Virginie Despentes : « Cette histoire de féminité, c’est de l’arnaque »

Temps de lecture : 15 minutes

Pour la majorité des féministes postmodernes, Virginie Despentes est la reine. Auteure de “King Kong Théorie” qui a révolutionné bon nombre de ses lecteurs et lectrices, elle se livre au Monde dans une interview très personnelle. Elle revient ainsi sur son alcoolisme, son viol et la prostitution qui en suivit. Elle dévoile également comment elle a pris conscience de son homosexualité et à quel point cette découverte a radicalement changé son rapport aux diktats hétérosexuels. On aimerait lire plus souvent ce genre d’entretiens.

L'article à lire sur le Monde.

VIDEO. Gifi humilie Loana avec une pub sexiste et grossophobe

Temps de lecture : 5 minutes

Quelle classe et quelle délicatesse nous offre GIFI avec une pub comme on aimerait ne plus avoir à subir. Dans ce spot ridicule, censé vanter les bienfaits d’un jacuzzi, Loana - censée représenter la fille grosse et moche - apparaît avec Benjamin Castaldi et se retrouve transformée en “bombe” blonde et fine dès qu’elle met un pied dans le jacuzzi. 15 000 ans d’évolution pour en arriver là…

L'article à lire sur 20 minutes.

En images : l'évolution du style de Frida Kahlo au fil des années

Temps de lecture : 5 minutes

Frida Kahlo est une véritable icône. Au-delà de son art, sa vie entière fut écrite à l’image de sa personne : puissante. Retour sur une femme incroyable qui refusait déjà au début du XXème siècle, les diktats de la mode féminine.

L'article à lire sur Konbini